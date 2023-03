Népszava;

gyász;

2023-03-09 18:15:00

Meghalt Hajím Topól

A kétszeres Golden-Globe-díjas színész tel-avivi otthonában, családja körében aludt el örökre.

Nyolcvanhét éves korában elhunyt Hajím Topól, Izrael legismertebb színésze. A kétszeres Golden-Globe-díjas színész tel-avivi otthonában, családja körében aludt el örökre. Hajím Topól 1935 szeptemberében Tel-Aviv Florentin nevű, déli, szegényebb negyedében született. Tehetségét először a katonai színjátszás világában ismerték meg, sorköteles szolgálatát a katonai zenekarban töltötte, ahol megismerkedett későbbi feleségével, Galiával. 1960-ban a Haifa Színház egyik alapítója volt, majd vezető színésze lett.

Izrael másik legendás művészével, Uri Zohárral megalakította a Bacal Jarok – Újhagyma – nevű szórakoztató zenekart és színtársulatot, melynek számos jelenetét Efrájim Kishon, azaz Kishont Ferenc írta, s amellyel a hatvanas évek elején az országot járták. Ekkor született meg a csetlő-botló új bevándorló, Szalah Sabbati Izraelben különösen ismertté lett karaktere, amelyből Kishonttal 1964-ben sikeres játékfilmet formáltak. A Szalah Sabbati lett a mai napig az egyik legnépszerűbb és legjövedelmezőbb izraeli film, és ez volt az első izraeli film, amelyet Oscar-díjra jelöltek, és két Golden Globe-díjat is elnyert: Topól az év felfedezettje díjat, a Szalah Sabbati pedig a legjobb külföldi (nem angolnyelvű) film díját.

1967-ben Topól Londonba költözött, hogy eljátssza világszerte legismertebb szerepét, Tevjét, a tejesembert a Hegedűs a háztetőn című, a West Enden bemutatott musicalben. Öt évvel később az amerikai Norman Jewison rendezte filmváltozatban is ő alakította Tevjét. Ezért a szerepért is elnyerte 1971 -ben a Golden Globe-ot a musical vígjáték kategóriában, és a legjobb színésznek járó Oscar-díjra is jelölték. Tevjét több mint 3500 alkalommal játszotta el színpadon, többek között 1990–91-ben a Broadway-n a Gershwin Szíínházban, amiért Tony-díjara jelölték.

Joseph Losey 1975-ös Galilei élete című filmjében a címszerepet játszotta, John Glen 1981-es James Bond-filmjében, a Szigorúan bizalmasban Roger Moore partnereként láthattuk a filmvásznon. Színészi és énekesi munkája mellett költő és festő is volt. Társadalmi szerepvállalását és érzékenységét jelzi: alapítványt hozott létre és vezetett beteg és fogyatékossággal élő gyerekek és családjaik táboroztatására. Színpadi és filmes munkásságával elnyerte Izrael legnagyobb elismerését, az Izrael-díjat.