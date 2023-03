P. L.;

korrupció;MBVK;Schadl György;

2023-03-10 11:30:00

Schadl György nagyon szereti az aranyat, vett is több mint egymillió dollárnyit, ötödannyi áron

Ezek miatt telefonált ki később a börtönből, hogy rejtsék el őket.

Schadl György arany- és ékszervásárlási szokásairól közölt cikket a Telex. Ebből egyebek között megtudhatjuk, hogy az ebben való alkudozás terén is nagy tehetséggel rendelkezett a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar letartóztatásban ülő elnöke.

A történet lényege szerint Schadl György az értékéhez képest ötödakkora áron újított be egy 157,1 grammos, 18 karátos arany karláncot, és egy nyakéket egy 168 karátos, azaz 33,6 grammos Natural Fancy Yellow gyémánttal. A GIA értékbecslés szerint ennek értéke 1,2 millió dollárra, azaz körülbelül 360 millió forintra taksálható, Schadl azonban lealkudta az árat előbb, 350 ezer, majd 290 ezer, majd 248 ezer dollárra, így végül átszámítva 70 millió forintos vételáron jutott hozzá az ékszerekhez, amit a később letartóztatott MBVK-elnök 2020 júniusában készpénzben ki is fizetett, amely pénzt két beszervezett végrehajtótól, Forrai Miklóstól és Majorosi Esztertől szedtek össze nem sokkal előtte.

Nem ez volt persze az egyetlen ilyen jellegű tranzakció, Schadl sofőrje, M. Viktor lefoglalt mobiljának bejegyzései szerint 2019. október 31-én egymillió, 2020 februárjában pedig 5,9 millió, majd 6,5 millió forintot fizettek készpénzben. Eztán következett a 70 milliós tétel, majd még 2020 végén egy 12,5 milliós.

Aztán amikor Schadl Györgyöt 2021. november 5-én őrizetbe vették, átkutatták a lakását, ahol a nyomozók meg is találták a jelzett ékszereket, ám nem foglalták le azokat, mivel ekkor még nem vádolták az MBVK-elnököt hivatali vesztegetés elfogadásával. Páncélszekrényébőlbindenesetre előkerült ugyanakkor egy sor másik ékszer is: egy 45 centiméter vastag, fonott aranylánc, egy 45 centis rizsszemű fonott aranylánc, egy 20 centiméter vastag, fonott arany karkötő, több női fülbevaló, gyűrű, és vékony lánc, valamint egy Longines márkájú arany női karóra. Mindemellett találtak egy csomó készpénzt is, különböző valutákban: volt ott amerikai dollár, török líra, lengyel złoty, orosz rubel, thai bát, jamaicai dollár és cseh korona is. Igaz, az egyéb ékszerek már nem voltak annyira nagy értékek, mint a fent jelzett. Komolyabb vagyont csak a Schadl kezéről lefoglalt Brequet Marine típusú, 18 karátos aranyötvözetből készült karóra képviselt, a többi nyaklánc körülbelül 850, 460 és 293 ezer forintot érhet, a többi ékszerből pedig szinten bő egymillió forint jön ki.

Schadl György aztán később ezen jelzett ékszerek ügyében telefonált ki a börtönből feleségének és apjának, hogy rejtsék el azokat. Ők teljesítették is a kérést, csakhogy az MBVK-elnököt ekkor már lehallgatták, Schadl-Baranyai Helgát pedig meg is figyelték, így nem nagyon tudtak már hova titkolózni. A feleség és az apa ugyanakkor tizenheted- és tizennyolcadrendű vádlottjai lettek a Schadl-Völner-ügynek, igaz, ők határozottan tagadták bűnösségüket, azt állítva, nem a hatóságok, hanem a betörők elől akarták elrejteni az értékeiket. Persze a magyarázatot elég nehéz elhinni az eddigi információk fényében, így a vádhatóság felfüggesztett börtönt kért rájuk. Az érintett ékszerészet nem nyilatkozott az ügyben.