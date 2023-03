Juhász Dániel;

oktatás;Magyarország;érettségi;tanár;bojkott;

2023-03-11 06:30:00

„Nem a diákok ellen, hanem értük tiltakozunk” – Már több mint 300 tanár csatlakozott az emelt szintű érettségi bojkottjához

Az ellen tiltakoznak, hogy az oktatási kormányzat nem foglalkozik érdemben a pedagógusok, diákok, szülők követeléseivel,

Legalább 14 középiskolából jelezték pedagógusok, hogy nem vállalnak önkéntes érettségi elnöki, vizsgáztatói, szaktanári javítói feladatokat az idei emelt szintű érettségin. A Pedagógus Egység nevű közösség legutóbbi összefoglalója szerint több mint 300 tanár csatlakozott az emelt szintű érettségi bojkottjához.

A tanárok így tiltakoznak az ellen, hogy az oktatási kormányzat nem foglalkozik érdemben a pedagógusok, diákok, szülők követeléseivel, amelyeket hónapokkal ezelőtt foglaltak össze egy kilenc pontból álló listán.

A mostani akciót a tatai Eötvös József Gimnázium 32 pedagógusa indította el, kezdeményezésükhöz folyamatosan csatlakoztak más vidéki és fővárosi iskolák tanárai, köztük a tatabányai Árpád Gimnázium 43 és az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 39 pedagógusa is. Az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium tanári karának pedig az 59 százaléka nem vállal önkéntes feladatokat az emelt szintű érettségin. A legutóbbi csatlakozó a Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium tantestületének 19 tanára volt.

- A bojkott nem a diákok ellen, hanem éppen értük történik. Célunk az a természetes igény, hogy a következő generációknak legyen lehetőségük egy olyan oktatási rendszerben tanulniuk, mint Európa számos országában élő társaiknak – közölték a pedagógusok, hozzátéve: saját intézményükben a diákok középszinten történő érettségiztetése munkaköri kötelességük, ezért azt természetesen meg is teszik. Rámutattak arra is, hogy az érettségi vizsgákig több mint két hónap áll rendelkezésére a kormányzatnak, hogy valódi javaslatot tegyen a pedagógushiány megoldására, a diák-tanár leterheltség megszüntetésére, a bérrendezésre, az érdemi szakmai egyeztetés feltételeinek megteremtésére.

A Kölcsey Ferenc volt az a gimnázium, ahol tavaly ősszel először rúgott ki pedagógusokat a tankerület, amiért többször is polgári engedetlenségi akcióban vettek részt, majd több más iskola tanára is hasonlóképp járt. Néhányan nem törődtek bele elbocsátásukba, ezért munkaügyi pert indítottak, az első tárgyalási napra pedig március 13-án, hétfőn kerül sor a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, ahol reggel 8-tól a Tanítanék Mozgalom is szolidaritási gyűlést tart.