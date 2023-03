nepszava.hu;

színész;Egyesült Államok;hamburger;autóvezetés;kertészkedés;Gene Hackman;

2023-03-10 20:00:00

Autót vezet, hamburgert eszik és még kertészkedik is a 93 éves Gene Hackman

Az amerikai színészlegenda visszavonultan él és meglepően jól tartja magát.

Évek óta nem állt nyilvánosság elé a kétszeres Oscar-díjas színészlegenda, a 93 éves Gene Hackman, de a napokban fotósoknak sikerült megörökíteniük őt az új-mexikói Santa Fében, amint az autójában ülve megeszi a Wendy's gyorséttermi ebédjét, majd megtankolja autóját – szúrta ki a hvg.hu. Szerte a világon több lap is beszámolt a hírről, közölte a fotókat és egy videót, így a brit Daily Mail is.

A színész láthatóan jó formában van, bot vagy más segítség nélkül intézte el, amit akart a városban. Egyébként Santa Fében is lakik.

Gene Hackman az első Oscarját legjobb férfi főszereplőként az 1971-es A francia kapcsolatért, a másodikat az 1992-es Nincs bocsánat legjobb férfi mellékszereplőjeként nyújtott alakításáért kapta. Csaknem két évtizede nem vállalt filmszerepet, legutoljára a 2004-es Az elnök emberére talál című filmben játszott, 2008-ban, harmadik regénye, az Escape From Andersonville megírása után pedig hivatalosan is bejelentette visszavonulását. Ezzel együtt 2016-ban és 2017-ben két, az amerikai hadseregről szóló dokumentumfilmnek is ő volt a narrátora. – Ha nálam forgatnák és egy-két ember játszana benne, akik nem zavarnak túlságosan – válaszolta 2011-ben a GQ magazinnak arra a kérdésére, hogy vállalna-e filmszerepet valaha még.