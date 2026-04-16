„A természetet nem megmenteni kell, hanem békén hagyni” – Megmutatjuk Magyarország legszebb fenntartható kertjeit

Két hónap alatt a semmiből teremtett több ezer fős kertbarát közösséget Kiss Zoltánné Androsovits Petronella – Petra – kaposvári hobbikertész, aki hitt abban, hogy a fenntarthatóság szó sokkal több is lehet üres lózungnál. A Fenntartható kertek versenyét idén először szervezte meg, minden külső segítség nélkül, civilként, hogy aztán ő maga lepődjön meg a legjobban azon, milyen sokan érzik fontosnak ezt a szemléletet. Az ötletgazda jövőre folytatja a szervezést, és reményei szerint hagyományt teremt. A kaposfüredi művelődési házban jártunk szeptember 17-én, a verseny díjátadóján, ahol a győztes kertgazdákkal is beszélgettünk.