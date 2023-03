Cz. G.;

Politika;Jobbik;Magyarország;jobboldal;névváltoztatás;Gyöngyösi Márton;

2023-03-11 09:37:00

Gyöngyösi Márton vissza akarja szerezni a jobboldali értékrend becsületét

Szerinte a Fidesz az Európai Unióval szemben politizál, orosz vazallusállamot akar kiépíteni.

Létfontosságú, hogy legyen jobboldali, konzervatív alternatíva Magyarországon – mondta Gyöngyösi Márton, a Jobbik-Konzervatívok elnöke egy pénteken tartott háttérbeszélgetésen.

Pártja küldetésének tartja, hogy visszaszerezze ennek az értékrendnek a becsületét, és rávilágítson arra: az, amit a NER, azaz a „Nemzeti Együttműködése Rendszere” művel, sem gazdasági, sem társadalmi értelemben nem nevezhető konzervatívnak. A Fidesz – jelentette ki Gyöngyösi Máerton – az Európai Unióval szemben politizál, orosz vazallusállamot akar kiépíteni.

Potocskáné Kőrösi Anita elnökhelyettessel együtt Gyöngyösi Márton is hangsúlyozta, hogy az önkormányzati választáson az ellenzéki jelölteknek helyben elismert civilekkel közösen, pártlogók nélkül, egy civil szervezet keretein belül kell indulniuk az öt-tízezer lakosnál nagyobb településeken. Közlésük szerint sok helyen már létezik, vagy éppen most formálódik ilyen szerveződés, ahol pedig még nincs, létre kell hozni. Ahhoz, hogy a jövő tavaszi önkormányzati választáson a szervezet elindulhasson, februárig jogerősen be kell jegyeztetni a bíróságon.

A Jobbik-Konzervatívok reméli, hogy pártoknak minél több helyen sikerül megállapodniuk a jelöltekről, ha mégsem, akkor előválasztást kell tartani. Különösen érvényes ez Budapestre – hangzott el.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Jobbik a közelmúltban tartott kongresszusán vette fel a Jobbik-Konzervatívok nevet. Gyöngyösi Márton kérdésünkre elmondta, hogy a névváltoztatás előtt fókuszcsoportos vizsgálatokat és közvélemény-kutatásokat végeztek, hat választmányi ülésen is tárgyalták a kérdést. Potocskáné Kőrösi Anita tájékoztatása szerint a kongresszusi küldöttek elsöprő többséggel, ellenszavazat nélkül, egyetlen tartózkodás mellett szavazták meg a párt új nevét.