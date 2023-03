Á. B.;

2023-03-11 07:01:00

Ferenc pápa szerint nincs kizárva a cölibátus eltörlése a katolikus egyházban

Szerinte Isten szívesen látja a melegeket is.

Ferenc pápa elképzelhetőnek tartja a papi cölibátus eltörlését. A katolikus egyházfő erről az argentin Infobae hírportálnak adott, pénteken közölt interjújában beszélta magyar állami hírügynökség, az MTI szemléje szerint.

Emlékeztetett arra: a keleti katolikus egyházakban engedélyezett, hogy egy pap nős legyen. – Nincs ebben ellentmondás – jelentette ki a 86 éves pápa. Az Infobae kérdésére, hogy a cölibátus visszavonható-e, Ferenc pápa igennel felelt. Kijelentette, hogy a nőtlenség a nyugati egyházban „ideiglenes, átmeneti előírásnak” számít, szemben például az „örökre” szóló papi hivatással.

Mindazonáltal kételyét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy több férfi szentelné életét a papi hivatásnak, ha engedélyeznék számukra a házasságot.

A katolikus egyházfő beszélt a melegek helyzetéről is. Kijelentette, hogy Isten - amint az evangélium hirdeti is - mindenkit szívesen lát egyházában, így a melegeket is.

- mondta. „Amikor nem volt elég vendég a lakodalmon, ő azt mondta: menjetek ki az útkereszteződésbe, és hívjatok be mindenkit. Jó embereket, rosszakat, időseket, fiatalokat: mindenkit. Ez a vétkesek egyháza. Nem tudom hol van a szentek egyháza, mi itt mindannyian bűnösök vagyunk. És ki vagyok én, hogy megítéljek valakit, ha egyszer jó szándékú? Azonban ha inkább az ördög bandájához akar tartozni, nos, akkor meg kell védenünk magunkat. Manapság nagyítóval vizsgálják ezt a kérdést, de úgy vélem, az evangélium lényegét kell néznünk: Jézus mindenkit hív” - hangsúlyozta.