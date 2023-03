Gy. D.;

Ukrajna;infrastruktúra;orosz hadsereg;csapások;orosz-ukrán háború;

2023-03-12 12:31:00

Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter elmondása szerint az oroszok több mint 40 ezer alkalommal mértek csapást, több mint 60 ezer civil infrastrukturális létesítményt semmisítettek meg.

Több mint 152 ezer lakóházat romboltak le az orosz erők Ukrajnában az invázió 2022. februári kezdete óta – közölte egy televíziós beszédben Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter az UNN ukrán hírügynökség jelentése szerint.

A tárcavezető elmondása szerint az orosz erők

Klimenko hozzátette, az ukrán rendvédelmi erők több mint 66 ezer eljárást indítottak az orosz katonák által elkövetett bűncselekmények vádjával.

Russia shelled Ukraine over 40,500 times since Feb. 2022, according to Ukraine's Interior Minister Klymenko



Over 152K residential buildings were destroyed. 66,300 criminal proceedings have been registered regarding the war crimes committed by Russian military, Klymenko said.