Gy. D.;

2023-03-12 19:09:00

A Kreml belső körein belüli belharcot említett az orosz külügyi szóvivő egy beszédben

Az ISW szerint Zaharova nyilatkozata figyelemre méltó, és alátámasztja azokat a feltételezéseket, amelyek szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök belső körének kulcsfontosságú tagjai között belharc zajlik, továbbá azt, hogy Putyin nagyrészt átengedte az orosz információs teret kvázi független szereplőknek, és képtelen határozott lépéseket tenni annak érdekében, hogy visszaszerezze az irányítást felette.

A Kreml belső körein belüli belharcot említett az orosz külügyi szóvivő egy beszédben az orosz külügyi szóvivő – tudatta az Institute for the Study of War (ISW) nevű, amerikai székhelyű agytröszt a The Guardian vasárnapi beszámolója szerint.

Marija Zaharova szombaton egy olyan fórumon beszélt Moszkvában, amely az információs és kognitív hadviselés gyakorlati és technológiai vonatkozásait vizsgálta a modern valóságban. A beszédben említette, a Kreml meg nem határozott elitjei között belharcok zajlanak, és nem tudják megteremteni a sztálini időkben létrehozott – 1941-től 1961-ig működő – Szovjet Információs Iroda megfelelőjét – áll az ISW legutóbbi helyzetértékelésében.

