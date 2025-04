Visszakapják régi képüket a trafikok?

Emberéleteknek kellett komoly veszélybe kerülnie ahhoz, hogy az elsötétített, eddig több mint félszázszor kirabolt dohányboltok kinézetén változtassanak - nem egy esetben fegyverrel törtek rá a trafikosokra, de már lövés is dördült. Az NDN Zrt. által a változtatásra tett javaslatokon egyelőre a kormány "ül", de úgy kívánják átalakítani a boltok kinézetét, hogy az még a gyermekvédelmi törvényhez is illeszkedjen. Az átláthatatlan fóliák levételével mindesetre ugyanolyan trafikok lesznek, mint a trafiktörvény előtt is voltak.