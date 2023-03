P. L.;

Tarolt a Minden, mindenhol, mindenkor az Oscar-díjátadón, Brendan Fraser lett a legjobb férfi főszereplő

Oscar-díjat kapott az Alekszej Navalnijról szóló dokumentumfilm is, a bebörtönzött politikus felesége jelen volt a gálán.

A Minden, mindenhol, mindenkor kapta a legjobb film díját vasárnap este a Los Angeles-i Dolby Színházban, a színpadra ejtőernyővel érkező Jimmy Kimmel műsorvezető bevezetőjével kezdődő 95. Oscar-díjátadó gálán. A filmet összesen 11 Oscar-díjra jelölték, ennek megfelelően számos egyéb díjat is bezsebelt, producerének, Jonathan Wangnak Harrison Ford nyújtotta át az Oscar-díjat - számolt be az MTI.

A legjobb színész Oscar-szobrát A bálnában nyújtott alakításáért a színészként többször leírt nagy visszatérő, a láthatóan meghatott Brendan Fraser vehette át. A legjobb színésznő Michelle Yeoh, a Minden, mindenhol, mindenkor főszereplője lett.

„Hölgyeim, ne hagyják, hogy bárki is azt mondja, már túl vannak a fénykorukon” - mondta a 60 éves Yeoh a közönség ovációja közepette.

Brendan Fraser nemrég exkluzív interjút adott a Népszavának.

A rendezői Oscar-díjat is a Minden, mindenhol, mindenkorért osztották ki, Daniel Kwan és Daniel Scheinert kapta az elismerést. A két Danielként emlegetett duó az Oscar-történet harmadik alkotópárosa, akik együtt nyerték el a legjobb rendezés díját. Korábban a Coen testvérek, és 1961-ben a West Side Storyt készítő Robert Wise és Jerome Robbins kapott együtt rendezői Oscart. A rendezői kategóriában idén Martin McDonagh (A sziget szellemei), Steven Spielberg (A Fabelman család),Todd Field (Tár), Ruben Östlund (A szomorúság háromszöge) is esélyes volt a díjra.

A vágásért, valamint a legjobb eredeti forgatókönyvért szintén a Minden, mindenhol, mindenkor kapott Oscart. A legjobb adaptált forgatókönyvért járó Oscar-díjat a Women Talking nyerte. Az Oscar-szobrokat Daniel Kwan és Daniel Scheinert, a Minden, mindenhol, mindenkor forgatókönyvíró-rendező párosa, és Sarah Polley, a Women Talking forgatókönyvíró-rendezője vette át.

Ugyancsak a Minden, mindenhol, mindenkor két színésze, Jamie Lee Curtis és Ke Huy Quan nyerte a legjobb mellékszereplők Oscarjait. A legjobb férfi mellékszereplő Oscarját elnyerő, Vietnamban született, kínai-amerikai Ke Huy Quan a nyolcvanas évek óta először kapott fontos filmes szerepet, és játékáért idén már megkapta a hollywoodi színészcéh (SAG) díját is. A legjobb női mellékszereplő kategória díjazottjának,

Az Avatar: A víz útja nyerte a legjobb látványeffektusokért járó Oscar-díjat. Volker Bertelmann, a Nyugaton a helyzet változatlan zeneszerzője kapta a legjobb filmzenéért járó Oscar-szobrot. A produkciós tervezés Oscar-díját szintén az Erich Maria Remarque első világháborús klasszikus regényéből készült német film alkotói vehették át.

A legjobb hangért a Top Gun: Maverick című akciófilmnek ítélték oda a díjat. A legjobb filmes betétdal Oscarját az RRR című film Naatu, Naatu című száma kapta.

A legjobb nemzetközi film Oscar-díját szintén Edward Berger kilenc Oscarra jelölt alkotása, a Nyugaton a helyzet változatlan nyerte. A kategória Oscar-díjáért az Argentina, 1985, a belga Közel, a lengyel IÁ és idén először egy ír nyelvű film, A csendes lány is versengett. Az operatőri Oscar-díjat is a Nyugaton a helyzet változatlan kapta, James Friend vehette át az elismerést.

A Fekete Párduc 2. jelmezeit tervező Ruth E. Carter kapta a legjobb jelmezért járó Oscar-díjat. 2019-ben a Fekete Párduc című szuperhősfilmért egyszer már elnyerte az Oscart, ő lett az első afroamerikai jelmeztervező, aki átvehette a trófeát ebben a kategóriában.

A legjobb haj és smink díját A bálna című filmnek ítélték oda. A legjobb rövid dokumentumfilmnek járó Oscar-szobrot a The Elephant Whisperers, a rövid animáció Oscarját pedig a The Boy, the Mole, the Fox and the Horse kapta.

A bebörtönzött orosz ellenzéki politikusról, Alekszej Navalnijról szóló Navalny című produkció nyerte a legjobb dokumentumfilm Oscar-díját. Daniel Roher, a film rendezője Navalnijnak és a világ összes politikai foglyának ajánlotta a díjat. Az Oscart átvevő alkotók között Julija Navalnaja férjének üzenve azt mondta, arról álmodik, hogy egy nap kiszabadul, és hazájuk, Oroszország is szabad lesz.

A legjobb kisjátékfilm Oscarját az An Irish Goodbye kapta. A film főszereplője, James Martin születésnapja alkalmából a Dolby Színház közönsége elénekelte a Happy Birthdayt. A legjobb animációs film Oscarját a mexikói filmrendező, Guillermo del Toro Pinokkiója nyerte.