



2023-03-14 12:19:00

Ráczné Földi Judit a Momentum áldozatának tartja magát

A politikus azt hangoztatta, nem hazudott, amikor aláírta a feddhetetlenségi nyilatkozatot.

A DK nem akart az ellenzéki összefogásnak ártani azzal, hogy engem befutó helyre raknak - jelentette ki a párt új országgyűlési képviselője az atv.hu-nak adott interjújában.

Ráczné Földi Judit azt hangoztatta, a DK a 2022-es kampányban és most is tudja, hogy semmilyen törvénytelenséget nem követett el. Nem arról van szó, hogy 2022-ben bűnösnek tartottak volna, most pedig nem, hanem arról, hogy ekörül az ügy körül akkor óriási támadás volt, és én emiatt a botrány miatt elvesztettem az előválasztást - tette hozzá. Megjegyezte, az offshore-ügy ellenére sem volt senkinek sem kifogása, hogy a közös lista 62. helyén szerepeljen.

Egyúttal nyomatékosította, nem hazudott akkor, amikor aláírta azt a feddhetetlenségi nyilatkozatot, amely szerint neki és közvetlen családtagjának nincs és nem is volt offshore tulajdona - annak ellenére hogy a politikus annak az Alba Autómosó Kft.-nek volt tíz évig az ügyvezetője, amely mögött egy Delaware-ban bejegyzett vállalkozás, a Minos King Global áll. Utóbbi cégnek egyébként kézbesítési megbízottja is volt, egészen a feddhetetlenségi nyilatkozat leadását megelőző napig.

Ezt leszámítva semmi köze nem volt sem ehhez, sem más offshore céghez. Hozzátette, vezetése alatt az Alba Autómosó egy sikeres hazai vállalkozás volt, ami idehaza működik és fizeti a közterheket, s ennek ügyvezetői posztjáról a már említett nyilatkozat leadása előtt lemondott. Hozzátette, „2010-ben a volt férjemnek (akivel akkor már évek óta együtt éltem) egy szívességet tettem, mivel megbízható képviselőre volt szüksége a cégében. Az alapítástól kezdődően egyetlen egy levél sem érkezett, soha egy darab levelet nem kapott a cég rajtam keresztül”. Önállóan soha nem járt el a cég nevében, s 2021-ben nem volt egyetlen közeli hozzátartozója sem a Minos King Global-nak.

Érkezett kérdés arról a nagy visszhangot kiváltó ölelésről is, amelyet Gyurcsány Ferenctől kapott eskütétele után. A pártelnök előzetesen jelezte neki, hogy mit tervez, jelezve, hogy „túléltük ezt a hajszát és jó helyen vagyok. Ebben az ölelésben benne volt ez a másfél év, és az a támogatás, amit ettől a közösségtől kaptam. Egy interjúban ezt nehéz visszaadni, de enélkül a támogatás nélkül ezt a másfél évet nem éltem volna túl.”

A gesztust nem érezte abúzusnak, mivel a közösségtől kapott másfél éves támogatás kifejezéseként élte meg. Hozzáfűzte, azok, akik ebbe mást magyaráztak bele, elvették tőle életének egyik legszebb napját.

- zárta a beszélgetést Ráczné Földi Judit.