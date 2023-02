P. L.;

Parlament;eskütétel;kivonulás;Momentum;Ráczné Földi Judit;

2023-02-23 18:30:00

Kivonul a Momentum Ráczné Földi Judit parlamenti eskütételekor

A DK offshore-botránnyal kétes hírnevet szerző elnökségi tagja nem méltó a parlamenti mandátumra - jelezte a párt.

Kivonul a Momentum parlamenti frakciója az offshore-botrányba keveredett DK-s Ráczné Földi Judit eskütétele alatt - válaszolta a párt a Magyar Hang érdeklődésére azt követően, hogy a Kúria csütörtöki jogerős döntésében kimondta, hogy a DK elnökségi tagjaként is működő politikus minden további nélkül felveheti országgyűlési mandátumát.

„A Momentum már az előválasztás alatt is határozottan állást foglalt amellett, hogy milyen embereknek van és nincsen helyük a magyar Országgyűlésben. Mi vagyunk az egyetlen párt, ami akkor is kimondja az igazságot, ha fáj, akkor is, ha az ellenzéki közösségnek fáj. Az ellenzékben is vannak a parlamenti képviselőségre méltatlan politikusok” - indokolta döntését a párt.

A Momentum közölte, Ráczné Földi Judit nem méltó a parlamenti mandátumra, ugyanis hazudott, amikor az általa aláírt előválasztási feddhetetlenségi nyilatkozat ellenére aláírási joga volt egy offshore-helyszínre bejegyzett vállalkozásban.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a DK teljes mellszélességgel bevédte az offshore-lovagként kétes hírnevet szerző Rácznét. Gyurcsány Ferenc pedig azt írta az ügyben, hogy „Judit becsületes ember”, aki „hibázott”.