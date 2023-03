Juhász Dániel;

oktatás;Magyarország;népszavazás;Pedagógusok Szakszervezete;

2023-03-14 16:54:00

Népszavazást kezdeményez a Pedagógusok Szakszervezete, csökkentenék a diákok terhelését, új szemléletű tantervet akarnak

Azt is szeretnék, hogy a helyi tanterv a tanórai foglalkozások időkerete harminc százalékának felhasználásáról rendelkezhessen.

Oktatási témákban kezdeményez országos népszavazást a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), kérdéseiket kedden már be is nyújtották a Nemzeti Választási Bizottsághoz – jelentették be keddi sajtótájékoztatójukon az érdekképviselet alelnökei, Totyik Tamás és Gosztonyi Gábor.

Összesen öt kérdést fogalmaztak meg a pedagógusok munkaidejével, a diákok óraterheivel, iskolabezárással, a szaktanári munkakör betöltésével kapcsolatban:

A népszavazással több céljuk van: egyrészt el szeretnék érni, hogy a diákok óraterhei radikálisan csökkenjenek, másrészt azt is szeretnék, hogy egy új szemléletű tanterv jelenjen meg. Az iskolabezárással kapcsolatban Totyik Tamás azt mondta, tudnak arról, hogy kísérleti jelleggel 30 köznevelési intézményt próbál összevonni az oktatásirányítás, elsősorban a kisebb településeken, ami azt jelenti, hogy a helyi társadalomból teljesen kiszakítják az oktatási intézményeket. Azt szeretnék, hogy egy iskola bezárásáról csak helyben, az érintettek bevonásával születhessen döntés.

A Nemzeti Választási Irodának 60 napon belül kell eldöntenie, a kérdések megfelelnek-e a jogszabályoknak. A népszavazás kötelező kihirdetéséhez 200 ezer választópolgár aláírására van szükség. Abban az esetben, ha legalább 100 ezer aláírást sikerül összegyűjteni, akkor a parlament dönt a szavazás elrendeléséről. Az aláírásgyűjtéshez a PSZ más szakmai és civil szervezetek segítségét is várja.