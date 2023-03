V. T. R.;

labdarúgó Bajnokok Ligája;Erling Haaland;

2023-03-15 20:39:00

Mindenki Erling Haalandról beszél, de a játékvezetőnek legalább ugyanakkora szerepe volt a 7-0-ban

Meglehet, a fenti megállapítás elsőre túlzásnak hat, ám nem lehet megfeledkezni arról, hogy Slavko Vincic hosszas videóelemzés után ítélt büntetőt a hazaiak javára, egy olyan szituációban, amikor a felvételek alapján még az sem egyértelmű, Benjamin Henrichs karjához ért-e a labda.

De ha hozzáért, sem változtatott irányt, mintha mi sem történt volna, a szlovén sporttárs így gyakorlatilag a semmiért ítélt büntetőt.

Erling Haaland a 22. percben kíméletlenül kihasználta az adódó lehetőséget, aztán két percre rá a másodikat is bevitte, miután az eladdig egészen egyben lévő lipcseieket úgy megzavarta az angoloknak adott ajándék, hogy rögvest atomjaikra hullottak. Na, jó, nem rögvest. Csak azt követően, hogy Vincic kifelé ítélt szabadrúgást, amikor a kósza vendégakciók egyikénél Ederson kapus messze a 16-osáról kiszaladva letaglózta Konrad Laimert. Efféle esetért láttunk már piros lapot is villanni, most csak a sárga került elő, de nem ám a brazil kapus miatt, hanem mert Timo Werner nem akarta elhinni, hogy kifelé ítélt a bíró, és hevesen reklamált.

Kész szerencse, hogy nem ragadtatta el magát még jobban, s kelt vele birokra, mert aligha járt volna jól. Vincic ugyanis nem szimplán jókötésű sportember, hanem vagány is, legalábbis erre enged következtetni egy három évvel ezelőtti sztori: hősünket később ugyan szabadon engedte a rendőrség, ám alaposan kihallgatták, miután a bosznia-hercegovinai Bijeljinában lekapcsolták őt meg társait, kilenc nőt és 26 férfit, akik ellen lányok futtatása, lőfegyverek engedély nélküli tartása, és nagy mennyiségű kokain birtoklása volt a vád. Vincic megúszta (véletlenül ebédelt a díszes társasággal...), bár a játékvezetői tevékenysége alapján nem úgy tűnik, mintha sosem drogozott volna: konzekvenciának munkálkodásában semmi nyoma. Tavaly októberben ő vezette az Inter–Barcelona csoportmeccset, az olaszok 1-0-ra nyertek, de csak azért, mert Ansu Fati fejese után hiába pattant a labda Dumfries karján, akkor elmaradt a büntető. Ugyanaz a sorozat, ugyanaz az eset, ugyanaza a bíró, mégis más az ítélet.

Micsoda remek ötlet volt a videóbírózás bevezetése…

Na, de Haaland érdemeit ne vitassuk el, ha már Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere képes volt megfosztani a támadót attól, hogy olyat tegyen, amilyet korábban soha senki a BL-ben: hat gólt szerezzen! a norvég támadót lecserélte a 62. percben, így aztán Lionel Messi (Guardiola örökös lieblingje) megmaradt rekordernek, a brazil Luiz Adrianóval egyetemben; előbbi 2012 márciusában a Leverkusent végezte ki, utóbbi a Shakhtar Donyeck színeiben, 2014 októberében a BATE Boriszovot.

Haaland egyébként nem tűnt haragosnak, amiért a katalán fél órával a lefújás előtt lecserélte: „Öt gól egy 7-0-ás meccsen? Elképesztő este volt. Imádom a BL-t, itt elérni ezt... – nagyon boldog és büszke vagyok. Az igazat megvallva, nem is emlékszem, hogyan születtek a találataim, annyira kimerített az állandó ünneplés” – nyilatkozta Haaland, akinek a kvintettje után előbányászták, hogy tavaly ősszel egyszer így fogalmazta meg hőn áhított álmait: „Egyszer szeretnék öt gólt lőni. Úgy, hogy mindössze ötször érek labdához a meccsen.”

Ez majdnem összejött neki. 30 labdaérintése volt. – 22 éves, erős mentálisan, erős fizikálisan, hihetetlen srác! – magasztalta Guardiola.

A Gulácsi Pétert sérülés miatt nélkülöző németek kezdőjében két magyar válogatott, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik egyaránt szerepelt, a védő végig pályán volt, a támadó 72 percet kapott.

Mit lehet mondani ilyenkor?! A felelősség az enyém. Ha Haalandot a kapu közelébe engedjük, ez történik – mondta Marco Rose, a Leipzig mestere, aki korábban dolgozott együtt a viking veszedelemmel. A bírót nem szidta, ami önmagában elismerésre méltó.

A nap másik meccsén nemhogy hét gól nem született, egy sem, így aztán az Inter a milánói egyetlen góljával kiharcolta a negyeddöntős szereplést.