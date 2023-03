nepszava.hu;

Betiltotta az iskolaigazgató az ünnepi előadást, mert szerinte Petőfi Sándor Akasszátok fel a királyokat! című verséről mindenki Orbán Viktorra gondol

Egyelőre nem világos, hogy csak a Budenz József Általános Iskola és Gimnázium vezetője gondolt valóban Orbán Viktorra a felkötendő királyokról gondolt-e, de az egyik szülő szerint a gyerekek ennél plasztikusabban nem is tanulhatták volna meg, mit jelent a félelem, a diktatúra, a kiállás a szabadságért.

Már az első előadás után betiltotta Csenki József a budapesti II. kerületi Budenz József Általános Iskola és Gimnázium igazgatója az intézmény március 15-e alkalmából előadott Petőfi-ünnepségét, mert aktuálpolitikai áthallásokat érzett benne – írja a 444. A portál értesülését az igazgató megerősítette, sőt közölte, hogy az ügyért vállalta az egyszemélyi felelősséget. Az intézkedés, amely legfeljebb már csak a mai diákok idősebb szüleinek lehet ismerős, annyira felháborította a darabban szereplő negyedikeseket, hogy a folyosón tiltakoztak, petíciót fogalmaztak és aláírásokat gyűjtöttek.

– A második előadás technikai problémák miatt elmarad – hallották a harsogó hangosbeszélőn kedden a meglepődött gyerekek és tanárok az ukázt a szűkös tornateremben, ahol az iskola létszáma miatt két elődadást terveztek. Csenki József – olvasható a cikkben – azt közölte a tantestülettel, hogy a Petőfi Sándor életét születésétől a halálig követő zenés, verses előadásban „annyi aktuálpolitikai áthallás van, hogy ha ez kimegy, vége az iskolának”.

Az igazgató egy fültanú szerint konkrét áthallásos példaként említette, hogy a darab azon részében, ami Petőfi Sándor radikális, politizáló arcát mutatta be, elhangzott a költő Akasszátok fel a királyokat! című verse, illetve egy helyen „elnyelődött” a refrénvégi „királyokat” szó és szerinte ezt hallva mindenki Orbánra gondolna. A 444 kérdésére Csenki József először csak annyit mondott, hogy „ha most leírom az utalásokat, akkor nem lett volna értelme a leállításnak”, majd „félreérthetetlen aktuálpolitikai utalásokról, napi politikai kérdésekben való állásfoglalásról vagy közvetítésről” is beszélt.

– vélekedett a történtekről az egyik szülő.

A betiltás tényleges oka tehát egyelőre nem világos. A portál szerint lehet, hogy az nem tetszett az igazgatónak, hogy ez nem „hagyományos ünnepség” volt, hanem az egyik tanár által írt „vegyes műfajú, többek között a vásári képmutogatós stílust felidéző előadás, ami a születésétől a halálig követte végig Petőfi életét”. Szavaltak volna más költőktől is, volt benne néptánc, hiphop-tánc, gitározás élőben és közös Himnusz- és Nemzeti dal-szavalás a nézőkkel. Más feltételezések szerint a narrátor tanár az előadás közben kockás inget viselt és korábban részt vett a pedagógustiltakozásokban.