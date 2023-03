nepszava.hu;

Jött a nemzeti hullámvasút, 400 forint feleett is járt az euró árfolyama

Javulás után folyamatos a gyengülés. A Credit Suisse svájci bank részvényeinek 30 százalékos zuhanása sem tett jót a magyar fizetőeszköznek.

Hatalmas pofonokat kapott ma a forint, estére előbb ugyan kezdett magához térni, de aztán ismét lassú gyengülés következett – írja a Portfolio. A gazdasági portál szerint március 15-én „csúnyán ütik” a forintot. – Reggel erősödés látszott, 390 alatt kezdett, de dél környékére már 396-ra ugrott a jegyzés, ilyen gyenge utoljára február elején volt a forint. Délután megjárta a 400-as szintet (a lap grafikonja szerint 402 is volt) az euróval szemben, ami január közepe óta nem látott mélypont – emelték ki.

A részvénypiac mellett a devizapiacra is jelentős hatással van, hogy az amerikai bankok mellett már az európai pénzintézetekkel kapcsolatos aggodalmak is erősödnek, különösen a Credit Suisse miatt, ennek hatására látványosan erősödik a dollár is az euróval szemben. A több mint egy évvel ezelőtti adatszivárgási botrány után amúgy is megtépázott hírnevű svájci bank részvényei szerdán – a Reuters jelentése szerint szerint – 30 százalékot estek, miután legnagyobb részvényese kijelentette, hogy nem tud további támogatást nyújtani.

Bár a Credit Suisse vezérigazgatója újabb biztosítékokat tett a bank pénzügyi erejére vonatkozóan, a részvények 9,88 százalékát birtokló Szaúdi Nemzeti Bank közölte: „szabályozási okokból nem vásárol több részvényt”. Később a Bloomberg az ügyben jártas emberekre hivatkozva azt írta, hogy a svájci hatóságok tárgyalnak a Credit Suisse Group AG stabilizálásának módjairól.

Az elemzők szerint a dollár ralizik az euróval szemben, a forinttal szemben 380 felett a jegyzés, háromhavi mélyponton van a forint az amerikai devizával szemben. Bár nemzeti ünnepünk miatta magyar tőzsde ma zárva tartott, az este hat óra utáni 400 fölötti euró-árfolyam előbb 398 körül stabilizálódott, később majdnem 395 forintra csökkent, de este fél tíz körül ismét közelíteni kezdett a 397 felé, „továbbra is szépen lassan gyengül a forint”.