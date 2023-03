Előre diktált vallomás, egy tanú megfélemlítése – így lett a parasztlány eltűnéséből vérvád Tiszaeszláron

Népszava;

Népszava;történelem;Podcast;

2023-03-18 06:05:00

A falu összefogott a zsidók ellen. Itt a Népszava Hol Élünk? 150 múltidéző podcastsorozatának második része.

Valóságos detektívnemzetté válhatott Magyarország az 1882-es és az azt követő esztendőben. „Hová lett Solymosi Eszter?” – tették föl a kérdést az újságok. Több hazai és külföldi orgánum közvetített a tiszaeszlári perről, amelyben rituális gyilkosság elkövetésével gyanúsították meg a helyi zsidó közösséget.

A vérvád esete nem példátlan, de hogy valóban bíróság elé kerüljön az ügy, egészen kivételes. Hogy mi történt a tizennégy éves parasztlánnyal, máig tisztázatlan, egy biztos, a falu összefogott a zsidók ellen, a csendbiztos hamis vallomást erőszakolt ki az egyik gyanúsított fiából, és bár a vádlottakat felmentették, az eset után több zsidóellenes megmozdulás volt országszerte.

A Népszava múltidéző podcastjének vendége Kövér György történész, A tiszaeszlári dráma című könyv szerzője, a Hol Élünk? 150 márciusi adásából kiderül, mi a különbség antiszemitizmus és az antijudaizmus között, mi lett Eötvös Károly védőügyvéd sorsa a per után, de szó lesz a Népszava egykori antiszemita főszerkesztőjéről, Kászonyi Dánielről is.

