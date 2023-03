M. I.;

Magyarország;feltöltés;gáztároló;

2023-03-18 12:15:00

36 százalék körül áll a magyarországi gáztárolók feltöltöttsége, az Orbán-kormány nem ad érdemi válaszokat

Szokás szerint nem adott érdemi választ Tóth Bertalan MSZP-frakcióvezető írásbeli kérdésére a Lantos Csaba energiaügyi miniszter helyett válaszoló Koncz Zsófia parlamenti államtitkár.

Az ellenzéki politikus sajtóinformációkra hivatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarországi tárolók jelenleg 36 százalékig tartalmaznak gázt, vagyis időszerűvé válhat az újbóli feltöltés. Ráadásul, míg tavaly augusztusban a termékért a tőzsdén még megawattóránként (MWh) 350 euró körüli árat is kértek, addig ez az ár bőven száz – sőt immár 50 - euró alá esett. Az alacsonyabb árú beszerzés a magyar családok fűtésköltségét is csökkentené. A Miniszerelnökséget vezető Gulyás Gergely is erre utalt a legutóbbi kormányinfón. Így az iránt tudakozódott, hogy mikor tervezik feltölteni a tárolókat, illetve miért nem akkor vásárolnak a fűtőanyagból, amikor az olcsóbb.

A szocialista frakcióvezető arra is felhívja a figyelmet, hogy az állami kézben lévő Magyar Földgáztároló április 1-i hatállyal a betárolás díját közel ötszörösére, míg a kitárolásét több mint hétszeresére emeli. Ennek kapcsán az iránt tudakozódott, hogy a tarifaemelés miként hat az energiaszámlákra, illetve a szabad piaci fogyasztóknak számítaniuk kell-e a gáz rendszerhasználati díjainak emelkedésére.

Koncz Zsófia „válasza” nem is tér ki a kérdésekre. Az államtitkár szerint a rezsitámogatás, a munkahelyek és a családok védelmét, valamint az áremelkedés visszaszorítását 20 pontos intézkedéscsomagjuk segíti. Ennek keretében az átlagfogyasztásig idén is maradnak a rezsivédett energiaárak. Egy átlagos háztartás ennek köszönhetően havonta 181 ezer forintot takaríthat meg. (Megjegyzendő: ez nem igaz.) Magyarország energiaszámlája „az elhibázott szankciók miatt” tavaly 4 ezer milliárd forinttal nőtt. A megnövekedett kiadások támogatására a Rezsivédelmi Alap idén 2600 milliárd forintot biztosít. A kormány - a baloldal tiltakozása ellenére - visszavásárolta a gáztárolókat. Így az ország jelentős kapacitással biztosíthatja az ellátást. (Megjegyzendő: a tárolók magántulajdonban is biztosították az ellátását.) Az államtitkár meggyőződése: ha a kormány engedett volna az ellenzék támadó politikájának, a téli időszakban akadozna a földgázellátás. (Megjegyzendő: a „támadó politikát” folytató államok az oroszról mára sikerrel váltottak más forrású gázra.)