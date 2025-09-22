E az utóbbi hat év második legalacsonyabbja.
Magyarországé Európában a negyedik, felhasználás-arányosan pedig a harmadik legkedvezőbb gázfeltöttségi arány.
Szokás szerint nem adott érdemi választ Tóth Bertalan MSZP-frakcióvezető írásbeli kérdésére a Lantos Csaba energiaügyi miniszter helyett válaszoló Koncz Zsófia parlamenti államtitkár.
A kabinet a költségvetési egyenleg megmentése érdekében kész akár azt is veszélyeztetni, hogy a jövőben ne legyen használható az állami tulajdonban lévő hajdúszoboszlói földalatti gáztároló.
A téli időszakra halasztott fizetésben állapodott meg az orosz Gazprommal az MVM - közölte az állami energiakereskedő.
Ez derült ki az EU-s adatbázis alapján végzett felmérésünkből.
A fűtőanyag felesleges tárolása a lakossági rezsicsökkentés lehetőségeit szűkíti. Évi tízmilliárdokat utaztatnak állami cégek között.
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal közlése szerint 97 százalékos a töltöttség.
A kormány - vélhetőleg főképp az orosz-ukrán gázvitára hivatkozva - ötödével megemeli a stratégiai gázkészletet. A lépés ugyanakkor valószínűleg ismét kevéssé a fogyasztóknak, sokkal inkább Orbán Viktor gazdasági hátországának kedvez.
Az állami MFB-től a fél-állami szénhidrogén-készletező szövetséghez kerülne a stratégiai gáztartalék tárolócége.
Belobbant a gáz, és bár lezárták a hibás vezetéket, a tüzet délutánra sikerült eloltani.
Bár az államtitkár szerint a tározók jobban fel vannak töltve, mint 2017-ben, az adatok nem ezt mutatják. Nagyon megijedni azért nem kell.
Éves fogyasztásunkhoz képest Európában nálunk van a legtöbb föld alatti gáztároló - közölte az IIR Magyarország tegnapi, GasCon 2017 című konferenciáján Kriston Ákos, az állami Magyar Földgáztároló Zrt. vezérigazgató-helyettese.
A Mol Nyrt. megállapodást írt alá a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséggel (MSZKSZ), valamint az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-vel a stratégiai gáztárolót tulajdonló MMBF Zrt.-ben lévő tulajdonrészének eladásáról - közölte az olajcég a BÉT honlapján kedden.