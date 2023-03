nepszava.hu;

sztrájk;Európai Bizottság;tiltakozás;Orbán Viktor;tanácsadó;újságírók;létszámleépítés;Euronews;Emmanuel Macron;

2023-03-18 15:19:00

Szétveri a Euronewst – állítják Orbán Viktor tanácsadójának a fiáról a hírcsatorna újságírói

A franciaországi központú televíziót csaknem egy éve vették meg az új tulajdonosok, akik most százakat elküldenek, székházukat eladják. Az újságírók sztrájkba léptek, a francia államfőhöz és az EU-hoz fordulnak.

Többnapos sztrájkba kezdtek az Euronews munkatársai, így tiltakozva az európai hírtelevízió „szétverése” ellen – írja az rtl.hu a médium újságíróinak közleményére hivatkozva. A dokumentum szerint a médiacég új tulajdonosa március elején jelentette be, hogy majdnem kétszáz dolgozót küldenek el, köztük a szerkesztőség kétharmadát, sőt azt is közölték, hogy eladják az Euronews lyoni székházát is.

A dolgozók e hét csütörtöktől léptek sztrájkba, és a munkabeszüntetést jövő hétfőig folytatják, ugyanakkor ügyükben Emmanuel Macron francia köztársasági elnökhöz, valamint az Európai Bizottsághoz is segítségért fordultak. Hangsúlyozták, hogy még 2021 decemberében jelentették be, hogy az Alpac Capital portugál befektetési cég megvásárolja a médiacég 88 százalékos tulajdonrészét, amit tavaly júliusban véglegesítettek.

A cég társtulajdonosa és ügyvezető igazgatója a portugál Pedro Vargas David, aki annak a Mario Davidnak a fia, aki portugál jobboldali politikusként még az 1990-es évek elején barátkozott össze az akkor még ellenzéki Orbán Viktorral. Mario David a 2010-es években a Fidesz hangos védelmezőjeként lépett fel az Európai Néppárton belül, jelenleg pedig a magyar miniszterelnök hivatalos tanácsadója. Vele kapcsolatban a Népszava két és fél éve megírta, hogy Orbán Viktor „világjáró” utazásainak rendszeres résztvevői között „a nem kabinettagok közül meglepően sűrűn fordul elő Orbán Viktor mellett Mario Dávid volt néppárti képviselő”.

Ugyan az Alpac átszervezésről beszél, a dolgozók szerint viszont a hírtelevíziót szinte teljesen leépítik, hogy a cég az újságírók állásainak „feláldozásával termeljen profitot”. A sztrájkoló dolgozók azt mondják, nekik nem ezt ígérték, ugyanis Pedro Vargas David kilenc hónappal korábban azt ígérte nekik, hogy befektetésekre, fejlesztésekre, sőt az álláshelyek bővítésére számíthatnak.