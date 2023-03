nepszava.hu;

2023-03-18

Donald Trump a Capitolium ostroma után több mint két évvel visszatért a Facebookra

A volt amerikai elnök azt már a honlapján jelentette be, hogy egy hét múlva Texasban megtartja első nagy kampánygyűlését 2024-re.

I'm back, magyarul: visszatértem – írta ki pénteken hivatalos Facebook-oldalára Donald Trump. A Sky News emlékeztetett, hogy a volt amerikai elnököt 2021 januárjában kitiltották a Facebookról és az Instagramról a capitoliumi zavargások nyomán. Eközben Trump honlapján stábja azt is bejelentette: „Donald J. Trump, az Amerikai Egyesült Államok 45. elnöke 2024. évi kampányának első nagygyűlését Wacóban, TX-ben tartja 2023. március 25-én, szombaton 17:00 órakor”.

A volt elnök Texast kétségtelenül „Trump országának” nevezi, kiemelve, hogy a félidős választásokkor ott megválasztottak 37 általa támogatott jelöltet. Közölnek egy közvélemény-kutatási táblázatot, amely szerint a Republikánus pártban az előválasztáson legvalószínűbb ellenfele Ron DeSantis Florida kormányzója tavaly novembereben még 43 százalékkal vezetett előtte, míg Trump csak 32 százalékon állt, de ez – emelték ki – megfordult és a legfrissebb, most márciusi adatok szerint Trump áll 43 százalékon, míg DeSantist már csak 27 százaléknyian támogatják.

A volt elnök tavaly novemberben jelentette be, hogy 2016 után, immár a harmadik elnökválasztáson is elindul, és a Facebook-bejegyzésében is egy hét évvel ezelőtti felvételt tett közzé, amelyen volt alelnökével egy színpadon azon sajnálkozik, hogy megvárakoztatta a híveit. Feltűnik egy ismerős felirat is: „Make America great again!”, vagyis „Tedd újra naggyá Amerikát!”

A Sky News megemlítette, hogy Trump Facebook- és Instagram-fiókját februárban állította vissza a Meta , a két közösségi oldal mögött álló cég. Mindeddig azonban nem posztolt itt, ehelyett továbbra is saját, sokkal kisebb közösségi oldalát, a Truth Social-t használta, amelyet a kitiltására válaszul hozott létre. – A közvéleménynek képesnek kell lennie arra, hogy meghallja politikusaik véleményét – a jót, a rosszat és a csúnyát –, hogy megalapozott döntéseket hozhasson az urnáknál – írta akkor Nick Clegg, a Meta globális ügyekért felelős alelnöke. Később arról is írt, hogy „új védőkorlátokat építenek be az ismétlődő jogsértések” elkerülésére. Így például Donald Trump akár újabb két évre szóló kitiltást kaphat a Meta-platformoktól, ha olyan anyagokat tesz közzé, amelyek „valódi károkat” okozhatnak.