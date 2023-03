nepszava.hu;

pénz;letartóztatás;elszámolás;eljárások;ajándékok;hallgatás;Donald Trump;ügyészségi vizsgálat;kormányjelentés;

2023-03-18 20:36:00

Donald Trump arról beszél, hogy le fogják tartóztatni, ügyészi vizsgálatok miatt eshetnek kútba 2024-es elnökjelölti álmai

Egy friss jelentés szerint a volt amerikai elnök negyedmillió dollárt érő külföldi ajándékkal nem tud elszámolni, míg az ellene egy pornószínésznőnek fizetett hallgatási pénz miatt évek óta tartó nyomozásban maga is a letartóztatására számít.

Egy amerikai kormányzati jelentés szerint a Fehér Ház Donald Trump elnöksége idején nem számolt be több mint 100, külföldi országoktól kapott ajándékról, amelyek értéke meghaladja a negyedmillió dollárt – írja a The Guardian. A lista, amely a jelentésben olvasható, pazar: szerepel benne egy életnagyságú festmény Trumpról, amelyet Salvador elnöke adott át neki, amikor az Egyesült Államok elnöke volt, de vannak el nem számolt golfütők Japán miniszterelnökétől is.

A volt elnök elleni visszaélésgyanúról az amerikai képviselőház felügyeleti bizottsága demokrata tagjainak pénteki jelentése tanúskodik, és további részletek is kiderültek. Így a dokumentum felsorolt további 16 ajándékot Szaúd-Arábiából összesen több mint 45 ezer dollár értékben, köztük egy tőrt, amely önmagában 24 ezer dollárt é. Indiából 17 elszámolatlan ajándékra bukkantak a vizsgálódó képviselők, amelyek között drága mandzsettagombok, egy váza és egy 4600 dolláros Tadzs Mahal makett található.

A külföldi ajándékokról és kitüntetésekről szóló törvény előírja, hogy az elnöknek, az alelnöknek és családtagjaiknak külföldi tisztviselők által adott 480 dollár feletti ajándékokat jelenteni kell a külügyminisztériumnak. A friss jelentés most a külügyminisztérium adataira hivatkozva azt állítja, hogy Trump és családja által bejelentett ajándékok száma alacsonyabb, mint az előző elnökök által közölt szám.

– állapította meg Jamie Raskin demokrata képviselő.

A politikus szerint a felügyeleti bizottság célja annak megállapítása, hogy „Donald Trump milyen mértékben sértette meg a törvényt vagy az alkotmányt, amikor nem jelentett be ajándékokat, és értékes tárgyakat vett birtokba anélkül, hogy a tisztességes piaci árat fizette volna értük”. Minderre Steven Cheung, Trump szóvivője közleményben reagált, azt állítva, hogy a volt elnök sok ajándékot kapott tisztségének betöltése előtt és után is.

Ha ez a botrány a korábbiakon, elsősorban a Capitolium 2021. január 6-i ostromában játszott szerepét feltáró ügyeken kívül nem lenne elegendő ahhoz, hogy – minden facebookos visszatérés és bejelentés ellenére – veszélybe kerüljön Donald Trump 2024-es elnökjelöltsége, itt a legújabb, amiről egyébként – a CNN írása szerint – rendhagyó módon saját maga számolt be:

– szólította fel híveit saját közösségi oldalán.

Trump úgy véli, a New York-i rendfenntartó szervek esetleges vádemelésre készülnek ellene, azonban azt már nem közölte, hogy milyen ügyben. A CNN viszont egy évekkel ezelőtt még a jelenlegi ügyész elődje, illetve a volt elnök hivatali idején bizonyos „hallgatási pénz” ügyében indult nyomozásról írt, amelyről a hétet tárgyalások zajlottak a New York-i városi, állami és szövetségi bűnüldöző szervek között.

A nyomozás lényege szerint korábbi személyes ügyvédje, Michael Cohen 130 ezer dollárt fizetett Stormy Daniels pornószínésznőnek 2016 október végén, napokkal az elnökválasztás előtt. Az eddigi adatok alapján a „hallgatási pénz” azt szolgálta, hogy Daniels ne hozza nyilvánosságra hozza a Trumppal egy évtizeddel korábbi állítólagos viszonyát, amelyet Trump mindeddig tagadott. A nyomozás fő kérdése most az, hogy a nőnek folyósított pénznek van-e köze ahhoz a 420 ezer dollárhoz, amely fölötti rendelkezést a volt elnök cégcsoportja, a Trump Organization biztosított neki pont 130 ezer dollár utáni adókötelezettség teljesítésére, valamint saját maga munkája jutalmául „bónuszokra”.

A CNN megjegyzi, „hallgatási pénz” fizetése önmagában nem számít bűncselekménynek, viszont az ügyészek azt mérlegelik, hogy megtörtént-e a Trump Organization üzleti nyilvántartásának meghamisítása, továbbá azt is, hogy a volt amerikai elnök egy másik bűncselekmény elősegítésével vagy eltitkolásával szándékosan megsértette-e a kampányfinanszírozási törvényeket. Amennyiben igen, egytől négy évig terjedő börtönbüntetés fenyegeti Donald Trumpot, aki azt is tagadta, hogy tudott volna a kifizetésről.