Rostoványi András

2020; Donald Trump; amerikai elnökválasztás; Georgia; vádesküdtszék

2023-02-22

Egyre szorul a jogi hurok Donald Trump körül, repkedtek a szitokszavak a republikánus Fehér Házban

Az atlantai vádesküdtszék vádemelést javasolt a volt elnök ellen a 2020-as választási machinációi miatt. A testület vezetője több kulisszatitkot osztott meg a vizsgálatról.

Elárulom, ha a bíró közzéteszi a vádemelési javaslatokat, akkor az nem lesz valami hatalmas fordulat. Valószínűleg elég pontos elképzeléssel rendelkeznek arról, hogy mi lehet a dokumentumban. Igyekszem nagyon finoman fogalmazni – nyilatkozta a New York Timesnak (NYT) Emily Kohrs, a georgiai Atlantában felállt különleges vádesküdtszék elnöke.

A januárban feloszlatott testület nyolc hónapon át ülésezett, hogy a bizonyítékok áttekintése és tanúk meghallgatása után megállapítsa, vádat kell-e emelni Donald Trump volt elnök és republikánus szövetségesei ellen a 2020-as választási eredményének megváltoztatására irányuló próbálkozásaik miatt. Az esküdtek csak ajánlásokat tettek, az már a nyomozást vezénylő Fanni Willis kerületi ügyészen múlik, hogy ezek alapján kik ellen kezdeményez büntetőeljárást.

A vádesküdtszék múlt héten részlegesen nyilvánosságra hozott jelentéséből kiderült, hogy egy vagy több kihallgatott esetén felmerült a hamis tanúzás gyanúja, ám azt nem tudni pontos ki(k)ről van szó. Emily Kohrs a NYT-nak adott interjúban felfedte, hogy több személy esetében indítványoztak vádeljárást más bűncselekmények miatt is. Az ügyben eljáró bíró iránymutatásainak megfelelően ő sem volt hajlandó megnevezni az érintetteket, arra is csak sejtelmesen válaszolt, hogy a 2024-es republikánus elnökjelöltségért újrainduló, de közben a 2020-as választási machinációi miatt számos más jogi eljárással szembenéző Donald Trump köztük van-e. – Nem fognak túlságosan meglepődni – mondta erről

Georgiában azután indult nyomozás, hogy Donald Trump még leköszönő elnökként nyomást gyakorolt a helyi republikánus tisztségviselőire a választás végeredményének megváltoztatását követelve. Egy 2020 januári, még akkor kiszivárgott telefonbeszélgetésben például azért könyörgött és fenyegetőzött Brad Raffensperger államminiszternél, hogy találjanak még neki a győzelemhez szükséges 11 780 szavazatot. Az akkori lnök és társai ezenfelül alternatív elektorokat is állítottak az államban szintén azért, hogy felülírják az urnáknál kifejezett népakaratot.

Az ügyben tavaly májusban alakult meg a vádesküdtszék, amely - az amerikai jogrendszer sajátosságainak megfelelően - véletlenszerűen kijelölt, laikus civilekből állt össze. Kohrs önként jelentkezett a 23 esküdttel és 3 póttaggal rendelkező testület elnökének. A 30 éves nő a koronavírus-járvány idején maszkkészítésben segédkezett, de éppen munkanélküli volt, amikor beidézték esküdtnek. Mint mondta, kifejezetten örült, hogy a testület tagjává válhatott, de egyes társai nem voltak ilyen lelkesek az időigényes megbízatás miatt.

Az atlantai vádesküdtszék összesen 75 tanút hallgatott meg, köztük a Trump-kormányzat és Georgia szövetségi állam vezető tisztségviselőit, de magát a volt elnököt nem idézték be. Kohrs arról beszélt, hogy legalább egy személy ellenállt a kérdezgetéseknek, de megeredt a nyelve, amikor az ügyészek büntetlenséget ajánlottak nekik az együttműködéséért cserébe. Mások már eleve vádalkuk birtokában tettek vallomást.

Bevallása szerint Emily Kohrs megdöbbenve szűrte le a tanúvállomásokból, hogy mennyit káromkodtak a Donald Trump vezette Fehér Házban. Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor viszont kellemes csalódást okozott neki, mivel tiszteletteljesen válaszolt a kérdésekre és még viccelődött is az esküdtekkel pedig előzőleg mindent elkövetett, hogy ne kelljen tanúskodnia. Raffespergert, a meghallgatását követően David Ralston georgiai házelnököt és Rudy Giulianit, Donald Trump egykori ügyvédjét is jópofának találta - utóbbival még külön kezet is rázott, mivel „mitikus alakként” tekintett a volt New York-i polgármesterre 2001. szeptember 11-i terror követő emlékezetes kiállása miatt.

Az atlantai vádesküdtszék elnöke az AP-nek és New York Timesnak adott interjút, amelyekben egy kifejezetten apolitikus személy benyomását keltette. Emily Khors 2020-as elnökválasztáson nem szavazott, saját bevallása szerint Trump Raffenspergerrel folytatott hívását is csak akkor hallotta először, amikor a vádesküdtszék előtt lejátszották azt. Hangsúlyozta, hogy igyekezett részrehajlás nélkül eljárni, nem is olvasta az eljárással foglalkozó sajtóhíreket, nehogy azok befolyásolják őt.