P. L.;

közbeszerzés;autókereskedelem;Mészáros Lőrinc;

2023-03-20 17:31:00

Van, aki nem tud mellényúlni, Mészáros Lőrincnek az autókereskedő cége is tarol a közbeszerzéseken

Kedvező ár sem kell hozzá. A páratlan siker titkát egyelőre nem tudni.

A Porsche és a Mercarius sem tudja felvenni a versenyt a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mészáros M1 Autókereskedő Kft.-vel - derül ki az Átlátszó cikkéből, a tényfeltáró lap pedig utána is nézett, hogy mi lehet ennek a páratlan sikernek az oka, már a Mark Zuckerberget is megszégyenítő zsenialitáson és a gázszerelői szakértelmen túl.

A lap egy közbeszerzési szakértő segítségével vizsgálta meg a cég által elnyert megbízásokat, és arra jutottak, hogy a vállalkozás döntő fegyverténye röviden az, hogy valami oknál fogva sokkal gyorsabban tudják leszállítani a kért autókat, mint mások, a vonatkozó tendereknél meg valami oknál fogva épp a gyorsaság az elsődleges szempont.

Kicsit hosszabban: a lap szerint a felhívásokban az ajánlatkérők látszólag irreálisan magasra tolták fel a szállítási határidő értékelési súlyszámát, így aki hamarabbra ígérte a leszállítást, gyakorlatilag behozhatatlan előnyre tett szert, még akkor is, ha jóval drágább volt az árajánlat.

A Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF) tenderén előfordult például olyan, hogy a felcsúti oligarcha cége mindössze 15 napos határidővel vállalta a kért járműflotta leszállítását, míg versenytársai csak 150, 179 és 180 nap alatt tudták volna teljesíteni ezt.

Hasonlóan érdekes körülmények között zajlott az Agrárkamara flottatendere is, ahol - ki tudja miért - elektromosan zárható csomagtartó, sötétített üvegezés és fűthető bőr sportkormánykerék is szerepelt a felszereltségi követelmények között, a Mészáros-cégnek pedig a jelek szerint épp kéznél lehetett pont ennyi példány, pont ilyen extrákkal.

Hogy a Mészáros Lőrinc-féle páratlan autóflotta, esetleg a jövőbelátás képessége rejlik-e a sikerek mögött, nem tudni: az Átlátszó ugyan megkérdezte a jelenségről a Mészáros M1 Kft.-t, a választ azonban azóta is várják. A lap mindenesetre több más, állami cég tendereit is megemlítette, ahol Orbán Viktor gyerekkori barátjának érdekeltsége némileg érdekes körülmények között nyert: ilyenek voltak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a BMSK, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. egy-egy tendere, de a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. három közbeszerzési részajánlatából is kettő.

Mindezek fényében aligha meglepő módon a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. bevételei ugrásszerű növekedést mutatnak: bevételük 2017-ről 2021-re mintegy 9-szeresére nőtt: szűk 504,4 millió forintról csaknem 4,7 milliárdra ugrott a nettó árbevétel.