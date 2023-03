Papp Zsolt;

felvásárlás;bankválság;pánik;forintgyengülés;bankmentés;Credit Suisse;

2023-03-21 06:30:00

Tovább gyűrűzik a bankválság, 17 milliárd dollár értékű kötvény semmisült meg másodpercek alatt

A budapesti tőzsdén is érezni lehetett a Credit Suisse mentése keltett hullámokat. A végeredmény: az UBS-be olvadt a második legnagyobb svájci bank.

A hétvégén a svájci pénzügyi hatóságok – a kormány és a pénzügyminisztérium – látszólag gyorsan rövidre zárták a múlt héten a csőd szélére került második legnagyobb svájci bank, a Credit Suisse problémáját: vasárnap éjszaka a bankot felvásároltatták a piacvezető UBS Bankkal, hatalmas kormányzati garanciák mellett. A válságkezelés célja az volt, hogy a hétfői piacnyitásra a befektetők megnyugodjanak. A bankmentés azonban nem várt hullámokat vetett.

Rendes körülmények között egy bankcsőd esetén a tulajdonosok, vagyis a részvényesek veszítik el elsőként a befektetésüket, csak ezt követően a kötvénytulajdonosok. A svájci hatóságok viszont azt az egyedi döntés hozták, hogy egyes speciális alárendelt kölcsöntőkét megtestesítő kötvények értékét - 17 milliárd dollárnyit - nullára írják le, ami igencsak meglepte a piacokat. Az okozott nagy felháborodást, hogy svájci hatóságok mintegy önkényesen felrúgták a szabályokat. Egyes elemzők már arról beszéltek, hogy az egész svájci pénzügyi rendszerbe vetett bizalom omlott össze.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy a konszolidálást végző hatóságok miért döntöttek így, az is lehet, hogy erre nagyon is jó okuk volt. A pénzügyi hatóságok láthattak bankban olyan dolgokat, ami oka lehet ennek az egyedi döntésnek. A kötvénypiacokon mondhatni sokkot okozott a váratlan húzás, hétfőn a vevő UBS részvényei hét százalékot estek, de minden európai tőzsde mínuszban nyitott. Leginkább a bankpapírok zuhantak, ugyanis a Credit Suisse megmentése nem volt képes elfojtani a pénzügyi fertőzéstől tartó félelmet. És ledőlt még egy tabu is: a svájci bankrendszerbe, a felügyeletbe vetett globális bizalom.

– nyilatkozta lapunknak Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője. Ennek ellenére idehaza is hullámokat vetett a bankbedőlés. A mostani bankcsődökről – amelyek az USA-ban kezdődtek, majd következett a második legnagyobb svájci bank – azt kell elmondani, hogy amit most láttunk az nem a 2008-ashoz hasonló csődsorozat. Nem rendszerszintű problémák vannak a globális bankrendszerben, hanem az emelkedő kamatkörnyezet, és a megváltozott piaci viszonyok miatt egyes bankok bajba kerültek a nem megfelelő üzleti, stratégiai döntések, valamint a hibás kockázatkezelés miatt. Pontosan beazonosítható, hogy melyik bankkal mi volt a probléma: a csődbe ment egyik amerikai pénzintézet kriptodeviza-hitelezéssel foglakozott, ez a piac azonban az elmúlt időszakban összeesett. A Silicon Valley Bank tech-startapokkal üzletel, ráadásul hibás befektetési döntéseket hoztak. A svájci Credit Suisse-szel folyamatosan, évek óta voltak problémák, ez a bank volt a fekete bárány az európai bankpiacon – mondta Trippon Mariann.

A szakértő szerint abban az értelemben sem 2008-at írunk, hogy a szabályozó hatóságok kész vészhelyzeti eszközökkel és tervekkel rendelkeztek, amelyekkel megakadályozták a pénzügyi fertőzést. Ezt láttuk, amikor a svájci hatóságok egy hétvége alatt tető alá hozták a Credit Suisse-UBS fúziót. Ennek ellenére minden bank érintett, hisz a bankolás a bizalomról szól, és most ez a bizalom rendült meg a csődök kapcsán, ezért szenvednek a bankrészvények az egész világon - mondta az elemző. Trippon Mariann szerint bár az amerikai és a svájci hatóságok ezen pénzintézetek problémáját megoldották, de ez nem zárja ki, hogy nem dőlnek ki újabb csontvázak a szekrényekből. Ezért is óvatosak a befektetők a bankrészvényekkel szemben, és ezért csökkent minden bankrészvény árfolyama az egész világon.