2023-03-20 18:16:00

Itt a bejelentés, a magyar állam a Yettelbe is bevásárolta magát

A finoman szólva NER-közeli cég, a 4iG Nyrt. adta el a tulajdonrészét.

A magyar állam képviseletében eljáró Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. közvetett kisebbségi tulajdonrészt szerzett a Yettel Magyarországban – számolt be közleményében a 4iG Nyrt. leányvállalataként működő Antenna Hungária Zrt.-vel lebonyolított részvénycsere-ügyletről a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.

Az ügylet értelmében – derül ki a 4iG Nyrt. párhuzamosan kiadott közleményéből – a 4iG Nyrt. a Yettelben lévő 25 százalékos tulajdonrészét a Corvinus Zrt. által birtokolt Vodafone-részvények 19,5 százalékáért adta oda, amivel a 4iG Nyrt részesedése a Vodafone Magyarországban 70,5 százalékra nőtt. A 4iG Nyrt.-nek szintén az Antenna Hungária Zrt.-n keresztül volt 25 százalékos tulajdonrésze a Vodafone Magyarországban.

A tárca szerint a tranzakció „tovább gyarapítja a magyar állam vagyonát és szerepvállalását a stratégiai jelentőséggel bíró telekommunikációs ágazatban. – A részvénycserének köszönhetően a hazai telekommunikációs ágazat piacvezető szereplői közül kettőben is kisebbségi részesedésre tesz szert – utalt a Nagy Márton vezette minisztérium a Vodafone korábbi megvásárlására.

A közlemény szerint az állam így erőteljesebben és hatékonyabban lesz képes – tulajdonosi oldalról – hozzájárulni a távközlési ágazat fejlődéséhez, ami „további előnyöket biztosít az ügyfelek, a magyar gazdaság teljesítménye, valamint az ország versenyképessége számára”.

Ahogyan az elmúlt időszakban, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, most is azzal magyarázta a lépését, hogy „a kormány a háború és szankciók sújtotta nehéz helyzet ellenére is mindent megtesz annak érdekében, hogy elkerülje a recessziót, megvédje a családokat”. Az újabb tulajdonszerzéssel szerintük növelik Magyarország szuverenitását és stabilitását, és megerősítik a nemzeti tulajdon szerepét a stratégiailag kiemelt ágazatokban.

Az a pénzügyi tranzakció, amelyben a magyar állam és a 4iG közvetett tulajdonrészt szerzett a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.-ben, 2023 januárjában zárult le. Az Antenna Hungária 51 százalékos, míg a magyar állam képviseletében eljáró Corvinus 49 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik Magyarország második legnagyobb távközlési vállalatában. A magyarországi mobilpiacon 2022 derekán a Magyar Telekom volt a vezető 44 százalékos piaci részesedéssel, a Vodafone 31 százaléknyit tudhatott magáénak.