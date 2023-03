P. L.;

2023-03-20 21:12:00

A német zöldpárti EP-képviselő egy mesterséges intelligencia által generált dalszöveg segítségével üzent az Orbán-kormánynak, amire az államtitkár hasonló módszerrel kívánt válaszcsapást mérni, de inkább kevesebb, mint több sikerrel.

Nem akármilyen párbaj zajlott le Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár és Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő, a Fidesz-közeli sajtó egyik kedvenc patás ördöge között.

Freund büszkén posztolt a Twitterre egy „rapdal”-részletet, amelyet az Orbán-kormány magyarországi korrupciójáról írt a ChatGPT nevű program, az OpenAI mesterséges intelligencia (MI) kutató laboratórium által kifejlesztett chatbot.

Az alkotásnak négy versszaka is van, de a műfordítás időigényessége miatt csak az erősebb mondatokat emelnénk ki:

A dal konklúziója pedig nem kevesebb, mint hogy Orbán túl hosszú ideje lop, ezért küzdeni kell ellene, hogy eltűnjön.

Na, ezt aztán nem hagyhatta szó nélkül az Orbán-kormány szellemi nehéztüzérsége: a kommentszekcióban csakhamar megjelent Trombitás Kristóf Megafon-beszélőfej, és jelezte, hogy ez „hazugság”. Ennél azonban Kovács komolyabb ellentámadást indított, Daniel Freundról kérve rapszöveget ugyanettől a mesterséges intelligenciától.

Az eredménnyel azonban nem volt valami elégedett, a jelek szerint ugyanis a ChatGPT jóval pozitívabban vélekedik az Orbán-kormányt elszántan bíráló EP-képviselőről, sőt, mondhatni erősen személyi kultuszra hajazó ódát rittyentett a program. A refrén valahogy így hangzik:

„Daniel Freund, Daniel Freund,

A demokrácia harcosa, egy barát,

Daniel Freund, Daniel Freund,

Nem törik meg a parlamentben a hangját.”

A zöldpárti képviselőt a program az igazságért, a szabadságért, a transzparenciáért és az emberi jogokért küzdő politikusként írta le, sőt, a végén lényegében még gratulált is neki.

A súlyos rapcsata-vereségtől duzzogó Kovács Zoltán nem is rejtette véka alá a következtetését: szerinte a ChatGPT nem több egy „bullshit-generátornál”, amit mi sem bizonyít jobban, mint a Daniel Freundról írt „dalszöveg”.

Pardon my French, but ChatGPT is nothing more than a bullshit generator. Nothing proves this better than the song it gave us about @daniel_freund. Sure, he is a true "fighter for democracy"...