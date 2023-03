Gy. D.;

Szomália;aszály;éhínség;halálozások;

2023-03-21 13:06:00

Mintegy 43 ezren haltak meg tavaly Szomáliában a rekord szárazság következtében

A halálos áldozatok fele öt évesnél fiatalabb gyerek. A tanulmányt vezető London School of Hygiene and Tropical Medicine nevű kutatóegyetem figyelmeztet, az idén akár még súlyosabb lehet a helyzet, 2023 első felében akár 34 ezren is meghalhatnak az aszály következtében.

Mintegy 43 ezren haltak meg tavaly Szomáliában a rekord szárazság következtében, a halálos áldozatok fele öt évesnél fiatalabb gyerek – jelentette a Reuters hírügynökség a London School of Hygiene and Tropical Medicine kutatása alapján.

Az Afrika szarvában található, fegyveres konfliktusok és egyéb csapások sújtotta országot az ötödik egymást követő évben sújtja aszály. Ennek következtében a 17 milliós lakosság mintegy fele sürgős segítségnyújtásra szorul – figyelmeztetett az ENSZ. Igaz, a Reuters megjegyzi, egyes szakértők várakozásaival és a súlyos aszállyal ellentétben a tavalyi év során nem számoltak be tömeges éhínségekről az ország bizonyos részein.

A tanulmányt vezető London School of Hygiene and Tropical Medicine nevű kutatóegyetem figyelmeztet, az idén még a legutóbbi nagyobb, 2017-es és 2018-as aszályhoz képest is súlyosabb lehet a helyzet. A jelentés szerint 2023 első felében 18-32 ezer ember is meghalhat a rendkívül súlyos időjárási körülmények miatt.

„Az eredmények komor képest festenek arról, milyen pusztítást szenvednek a gyerekek és családjaik a szárazság miatt” – mondta Wafaa Saeed, az ENSZ gyermekvédelmi ügynökségének képviselője a jelentés ismertetésekor Mogadishuban, Szomália fővárosában.