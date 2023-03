P. L.;

2023-03-21 18:30:00

Vlagyimir Putyin támogatja a kínai béketervet

Az orosz és a kínai elnök azt is rögzítette, hogy ellenzik bármely ország vagy országcsoport azon gyakorlatát, hogy katonai, politikai és egyéb területeken előnyöket keressen más országok "jogos biztonsági érdekeinek" rovására.

Sikeresnek és konstruktívnak minősítette Vlagyimir Putyin orosz elnök a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tartott hivatalos megbeszélést Moszkvában, kijelentve, hogy Kína egyértelműen Oroszország legnagyobb gazdasági partnere - írja a The Guardian.

Az orosz államfő nem kevesebbet jelentett ki, mint hogy az orosz-kínai kapcsolatok „a történelem legmagasabb fokán” vannak, hozzátéve, a két ország egymáshoz kötődik, folyamatos, jószomszédi kapcsolatban vannak egymással, ami lehetővé teszi, hogy a legbonyolultabb kérdésekre is megoldást találjanak.

A két despota közös nyilatkozatot írt alá Oroszország és Kína stratégiai együttműködéséről. Az orosz-ukrán háború kérdésében megállapodtak abban, hogy a konfliktust béketárgyalások útján kell rendezni, továbbá, hogy be kell tartani az ENSZ Alapokmányának céljait és elveit, és tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot. Azt is rögzítették, hogy ellenzik bármely ország vagy országcsoport azon gyakorlatát, hogy katonai, politikai és egyéb területeken előnyöket keressen más országok "jogos biztonsági érdekeinek" rovására - illeszkedve az orosz narratívához a NATO bővítésével kapcsolatban. Moszkva pozitívan értékelte Kína "objektív és pártatlan álláspontját" a konfliktust illetően.

Putyin beszámolója szerint a két fél az új, Szibériába tervezett gázvezetékről is egyeztetett, amely Mongólián keresztül szállítana Kínába évi 50 milliárd köbméternyi földgázt. Emellett azt is mondta, kész arra, hogy az orosz-ukrán viszály miatt Oroszországból távozó nyugati vállalkozások helyére kínaiak érkezzenek. Méltatta az Orbán-kormány által is támogatott kínai „béketervet”, amelynek számos szakasza „összefügg az orosz nézőponttal”. Azt is állította ugyanakkor, hogy ennek sok pontja szerinte elfogadható nyugaton és Kijevben is.

Hszi Csin-ping beszédében ugyancsak pártatlanságát hangsúlyozta a konfliktusban, „nyílt és barátságos” egyeztetésnek ítélte a tárgyalásokat, hangsúlyozva, további együttműködésre kell törekedniük. Egyben megerősítette, meghívta Vlagyimir Putyint Kínába, ami Jurij Uszakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója szerint még az idén meg is valósulhat.