P. L.;

Brüsszel;MTVA;Papp Dániel;állami média;

2023-03-21 20:07:00

A közmédia a hitelesség, a tényszerűség bázisa a magyar hírpiacon - állítja a hírhamisító Papp Dániel

Médiaközpontot hoztak létre Brüsszelben, mert mint mondta, hitvallásuk a folyamatos innováció és a fejlődés.

A közmédia a hitelesség, a tényszerűség bázisa a magyar hírpiacon, hitvallása a folyamatos innováció, a fejlődés - jelentette ki az MTI szerint Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója Brüsszelben, az MTVA képviseleti irodájának megnyitóján kedden.

Az állami média jogszerűen hírhamisítónak nevezhető vezetője hangsúlyozta, „világunk jövőjét meghatározó események” zajlanak ebben az évtizedben. Béke vagy háború, szankciós politika vagy tárgyalásos megállapodás, konfliktuskeresés vagy racionális kompromisszumkötés, központi állam vagy nemzetek Európája - mondta fel akkurátusan a Fidesz központi narratíváját, hozzátéve, ezek azok a kérdések, amelyeket jelenleg az európai országok és az unió irányítói vitatnak meg egymással, köztük Magyarország vezetői is.

Papp Dániel kiemelte, az elmúlt évtizedben Magyarország az egyik legaktívabb állammá vált a regionális, az uniós az európai és a globális politika terén. Ennek az aktív politizálásának Brüsszel az egyik központja. „Itt zajlanak az előbb említett viták, az egyeztetések és itt születnek a gyermekeink jövőjét befolyásoló döntések” - mondta.

A magyar „közmédia” elemi kötelessége, hogy minden Magyarországot érintő eseményről tudósítson, felületein megszólaltassa az érintetteket. Hitvallása a folyamatos innováció, a fejlődés. Ezért kreatív erőfeszítéseket kell tennie, hogy a magyar társadalom első kézből, a leggyorsabb, legpontosabb tájékoztatást kapja az őket érintő eseményekről - mondta.

- fogalmazott.

Az iroda létrehozása szimbolikus lépés is egyben, megmutatja, ahogyan hazánk is „kiemelten fontos európai ország”, úgy „a magyar közmédia is megkerülhetetlen”, immáron nemcsak Magyarországon, hanem Európában is - mondta az MTVA vezérigazgatója.

A megnyitón Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatója azt mondta, az állami média brüsszeli képviseleti irodájának megnyitása előre tekintés, hiszen egy év múlva ilyenkor már az utolsó simításokat végzi Magyarország a 2024 júliusától fél éven át tartó magyar uniós elnökség előkészületein. Kiemelte, az Európai Unió Tanácsának féléves magyar elnöksége nagy lehetőség és kihívás a politikai döntéshozók számára, ahogy kihívás és felelősség egyúttal a média munkatársainak is, hiszen kiemelt figyelmet biztosít a feladatot ellátó tagállamnak Európán belül és kívül. Az újságíróknak az eddigieknél, a szokásosnál is több lesz a feladata, a brüsszeli médiaközpont ebben lesz segítségükre, magas színvonalú munkájukhoz biztos hátteret nyújtva - mondta.

- adta a nagyérdemű értésére Altorjai Anita, majd hozzátette, különösen fontos ez egy olyan világban, ahol a közösségi média és az ellenőrizhetetlen források tömegesen generálják a megbízhatatlan információkat (már csak az a kérdés, hogy a rendre kormányzati- és orosz propagandát közvetítő állami média miként javít a megbízhatósági arányon - a szerk.).

Kovács Tamás Iván, Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete beszédében kiemelte, az állami média irodája egy olyan városban létesül, amely fontos helyszíne a Magyarországot érintő nemzetközi történéseknek. „Brüsszelben jelen kell lenni” - fogalmazott. Az MTVA az irodanyitással fontos bázist teremt a brüsszeli szövevényes hírvilágban és mindezt egy különösen fontos időszakban teszi: Magyarország másfél év múlva az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztét tölti be. „Az elnökségnek kijáró figyelem lehetőséget ad arra, hogy Magyarország ne csak a viták részeseként jelenjen meg, hanem mint ország önmagáért kerüljön fel arra a bizonyos térképre egy kevésbé komor színárnyalatban”. A következő másfél-két év tehát mind az uniós, mind a kétoldalú kapcsolatokban, mind pedig a brüsszeli sajtómunkában az évtized legintenzívebb időszakának ígérkezik - fogalmazott a brüsszeli magyar nagykövet.