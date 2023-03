Gy. D.;

BBC;döntés;TikTok;

2023-03-22 13:55:00

A BBC is felszólította az alkalmazottjait, töröljék a TikTokot a vállalati eszközökről

A brit kormány a múlt héten megtiltotta a kínai tulajdonú alkalmazás használatát a kormányzati eszközökön.

A BBC felszólította alkalmazottjait, hogy töröljék TikTok nevű alkalmazást vállalati eszközeikről – írja a The Guardian.

Az alkalmazottakhoz eljuttatott iránymutatásban úgy fogalmaznak, nem ajánlják a TikTok telepítését a BBC vállalati eszközeire, hacsak annak nincs üzletileg indokolt oka. A döntést azzal indokolják, a hatóságok világszerte aggályaiknak adtak hangot az adatvédelemmel és a biztonsággal kapcsolatban az alkalmazás vonatkozásában. Arra kérték azokat a munkavállalóikat, ha munkára is használják saját telefonjukat, ám azon a TikTok is rajta van, vegyék fel a kapcsolatot a szervezet információbiztonsági csapatával.

A lap emlékeztet, a BBC-nél nem sokkal azután határoztak erről, hogy a múlt héten a brit kormány megtiltotta a kínai tulajdonú videómegosztó használatát a kormányzati eszközökön. Hasonló döntést hozott korábban adatvédelmi aggályok miatt az Egyesült Államok, Kanada, az Európai Bizottság (EB) és Új-Zéland is.

A TikTokkal kapcsolatban sokan attól tartanak, hogy a kínai tulajdonban álló cég adataihoz a kínai állami is képes lehet hozzájutni, de vannak olyan aggályok is, amelyek szerint képesek lehetnek az alkalmazás algoritmusát úgy befolyásolni, hogy az applikáció Kína-párti tartalom felé terelje a felhasználókat. A TikTok tulajdonosa, a ByteDance nevű kínai cég tagadta ezeket, egyúttal közölte, eddig sem kapott adatigénylést, és a jövőben is visszautasítaná, ha ilyen kérés érkezne hozzájuk.