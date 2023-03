Juhász Dániel;

Fidesz;egyetem;utód;kuratórium;modellváltás;

2023-03-24 06:30:00

Van, aki már trükközik, az Orbán-kormány öt lelépő minisztere helyett még mindig nincs megfelelő ember az egyetemi kuratóriumokban

A Miskolci Egyetem honlapján például jelenleg is Varga Judit igazságügyi miniszter van feltüntetve az intézményt fenntartó alapítvány elnökeként.

Több mint egy hónap telt el azóta, hogy az Európai Unió nyomására az Orbán-kabinet hét miniszterének és más magasrangú kormányzati tisztviselőnek is távoznia kellett a modellváltó, vagyis nagyrészt fideszes politikusok és kormányközeli személyek által irányított alapítványokhoz került egyetemek kuratóriumaiból, de a megüresedett helyekre a legtöbb esetben még mindig nem sikerült megtalálni a megfelelő személyt. A Miskolci Egyetem honlapján például jelenleg is Varga Judit igazságügyi miniszter van feltüntetve az intézményt fenntartó alapítvány elnökeként, ahogy a Szegedi Tudományegyetem alapítványának kuratóriumi tagjainál sem törölték még Lantos Csaba energiaügyi miniszter nevét.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet (MATE) fenntartó alapítvány irányító testületéből két miniszternek, Nagy István agrárminiszternek és Lázár János építési és közlekedési miniszternek is távoznia kellett, az ő nevük már nem szerepel a kuratóriumi tagok között. Érdeklődtünk több egyetemnél is az új kuratóriumi tagok kinevezéséről, megkeresésünkre eddig egyedül a MATE reagált, annyit írtak, türelmet kérnek, az új tagok kinevezése még nem történt meg.

A veszprémi Pannon Egyetem kuratóriumának élére Birkner Zoltánt nevezték ki Navracsics Tibor uniós forrásokért felelős miniszter távozása után, aki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke is. A kuratórium új tagokkal is bővült: az egyetem egyik oktatójával és a Pannon Egyetemért Alapítvány operatív igazgatójával, Bartus Péterrel, valamint Szabadics Zoltánnal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) igazgatóságának elnökével.

A minisztereknek és más magas rangú kormánytisztviselőknek azért kellett lemondaniuk egyetemi pozícióikról, mert az Európai Bizottság túlzónak tartotta a politikusok jelenlétét az egyetemek irányító testületeiben, ezért átmenetileg felfüggesztették az érintett intézmények részvételének finanszírozását a Horizont kutatási és az Erasmus oktatási csereprogramban. Ugyanakkor voltak, akik inkább kormányzati pozíciójukról mondtak le, hogy megtarthassák kuratóriumi tagságukat: így tett Guller Zoltán miniszteri biztos, Wáberer György kormánybiztos (Budapesti Gazdasági Egyetem) és Bedros J. Róbert miniszterelnöki megbízott (Semmelweis Egyetem).

Hasonlóképp cselekedett Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is, aki ma is a Pécsi Tudományegyetem kuratóriumának tagja. Róla azonban a 24.hu derítette ki, hogy végül nem tudta hátrahagyni a kormányfő által rábízott feladatokat, de nem megbízottként, „csupán” miniszterelnöki főtanácsadóként tevékenykedik tovább. Kérdés, meddig működhet ez a trükk. Az Európai Bizottság ugyanis – ahogy azt már megírtuk – azt is el szeretné érni: a kormányzati pozícióikról lemondott köztisztviselők legalább két évig ne kerülhessenek be a kuratóriumokba. Ha sikerül ezt elérnie Brüsszelnek, akkor bárhogy is nevezik majd Szili megbízásait, két évig nem lehet tagja a kuratóriumnak.