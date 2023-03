Halmai Katalin (Brüsszel);

Kevés az Európai Bizottságnak az Orbán-kormány ajánlata, minden köztisztviselőnek távoznia kellene az alapítványi kuratóriumokból

Forrásaink szerint a brüsszeli testület már tájékoztatta erről a magyar kormány illetékeseit, az alapítványokhoz kapcsolódó több más kéréssel és javaslattal egyetemben. Sürget az idő, a tárgyalások hamarosan elkezdődnek.

Gyengének bizonyult a magyar ajánlat: nem elég csak a minisztereket, államtitkárokat, államtitkár-helyetteseket, miniszteri biztosokat és politikai igazgatókat meneszteni a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és az általuk működtetett oktatási intézmények kuratóriumaiból.

Információink alapján az Európai Bizottság (EB) ennél többet kér:

Ezek közé tartozik, hogy

A türelmi időszak arra szolgálna, hogy a tisztviselők elkerüljék az összeférhetetlenség felmerülésére okot adó helyzeteket, amelyek korábbi munkaviszonyukból fakadhat. A jelenlegi állás szerint az előírás vonatkozna azokra is, akik nemrég mondtak le állami tisztségeikről azért, hogy kuratóriumi tagok maradhassanak.

Idetartozik

A javasolt szabályok szerint elvileg számukra is csak két év múlva nyílnának meg az alapítványi vezetőségek.

A brüsszeli testület szeretné azt is bebiztosítani, hogy a megüresedett helyekre olyan személyek üljenek, akiket világos és egyértelmű kritériumok alapján, nem pedig rögtönözve jelöltek és neveztek ki. Az EB ezért a megfelelési feltételekről is egyeztetni kíván a magyarországi hatóságokkal.

Mint elsőként beszámoltunk róla, az Európai Unió pénzügyminiszteri tanácsa tavaly decemberben - az alapítványok irányítására jellemző összeférhetetlenségi problémákra hivatkozva - átmenetileg leállította az Erasmus+ és a Horizont Európa programok jövőbeni közösségi finanszírozását is. A Magyarországgal szemben elindított jogállamisági eljárás keretében meghozott döntés napvilágra kerülése után hét miniszter lemondott a kuratóriumi tagságáról, és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter kilátásba helyezte államtitkárok, államtitkár-helyettesek, miniszteri biztosok és kormánybiztosok távozását is. A kormány ígéretet tett arra is, hogy limitálja a kuratóriumi tagok mandátumát.

A budapesti ajánlatot és a brüsszeli elvárásokat minél előbb közös nevezőre kellene hozni, hogy a felek az új finanszírozási szerződéseket még a nyár előtt aláírhassák, és ne maradjon hoppon egyetlen csereprogramra jelentkező diák vagy tanár, illetve kutatási támogatásra ácsingózó felsőoktatási intézmény.

A kormányközi EU Tanács abban az eljárásban döntött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és az általuk fenntartott egyetemek támogatásának megvonásáról, amelyben további 6,3 milliárd euró felzárkóztatási forrás visszatartását határozta el a rendszerszintű és büntetlenséget élvező korrupció miatt. A pénzek felszabadítását 21 feltétel teljesítéséhez köti, ezek egyike az összeférhetetlenség megszüntetése a modellt váltott alapítványi intézményekben. A magyar kormány március végére ígéri a brüsszeli igények végrehajtását. Johannes Hahn költségvetési biztos a minap azt mondta, hogy az ellenőrzést végző Európai Bizottság egyszerre fogja értékelni valamennyi vállalást. Budapest azonban szeretné külön kezelni és mihamarabb lezárni az Erasmus-ügyet, és erre a rendelet, illetve a pénzmegvonást előíró határozat egyaránt lehetőséget ad.