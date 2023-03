Szalai Anna;

Karácsony Gergely;sajtótájékoztató;Lázár János;találkozó;Fővárosi Közgyűlés;Kiss Ambrus;

2023-03-23 20:11:00

Semmi titkos nem volt a Lázár-Karácsony találkozóban, negyedévente ezután is fognak

A fővárosi önkormányzatnak eddig hárommilliárd forinttal lóg az állam a Lánchíd miatt.

Nem titokban találkozott Karácsony Gergely főpolgármester és Lázár János építési miniszter – válaszolta újságírói kérdésre a jövő heti Fővárosi Közgyűlés előtti szokásos tájékoztatóján Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes.

Mint mondta: a találkozót előkészítő egyeztetésen Csepreghy Nándor miniszter-helyettesnek átadták a Lánchíd támogatási szerződéséhez szükséges dokumentumokat is, de a kontraktust azóta sem sikerült aláírni, így a fővárosi önkormányzatnak eddig hárommilliárd forinttal lóg az állam, ami a jelenlegi inflációs és kamatkörnyezetben elég jelentős költséget jelent. Az utolsó hárommilliárd kifizetése szeptemberben lesz esedékes. Kiss Ambrus bízik benne, hogy addig megoldódik az ügy. A Biodóm kérdése is előkerült a találkozón, de a főváros akkor és ma is csak azt tudja mondani arról, hogy ez 100 százalékban állami finanszírozású projektként indult, az önkormányzatnak se akkor, se most nincs pénze a befejezésre. Csepreghyvel egyébként abban maradtak, hogy Karácsony és Lázár negyedévente találkozik majd.

A főváros továbbra sem kívánja átadni a szakrendelőit, fővárosi fenntartású egyébként csak kettő van a Szabolcs utcai hajléktalanellátó központ részeként. A Fővárosi Közgyűlés tavaly év végén egyhangúlag megszavazta, hogy a szakrendelők átadásáról a kerületeknek maguknak kell dönteniük. A Fővárosi Közgyűlés jövő héten szerdán dönt az ezzel kapcsolatos előterjesztésről. Az államosítás egyébként is ellentmond a főváros-kormány 2019-es megállapodásának, melynek az volt a célja, hogy a budapestiek érdekében fejlesszük az alap- és a járóbetegellátást.