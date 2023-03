Papp Zsolt;

Magyarország;GDP;Románia;Eurostat;gazdasági fejlődés;

2023-03-24 06:15:00

Románia utolérte a magyar gazdaságot, Ausztria még mindig 25 évvel előttünk jár

Az egy főre jutó magyar GDP az uniós átlag 77 százaléka, akárcsak a román és a portugál gazdaságé.

2021-ben Románia utolérte Magyarországot az egy főre jutó bruttó hazai terméket (GDP-t) tekintve is . Mind a két országban az egy főre jutó nemzeti jövedelem az uniós átlag 77 százaléka volt – közölte az Eurostat a 2022-es előzetes adatokat. Az elmúlt években a román gazdaság a GDP egészét nézve már lekörözte Magyarországot, ám az egy főre jutó adatban is folyamos volt a felzárkózás.

Már a 2021 adatokon is látszott, hogy az utolérésre hamarosan sor kerül, hisz a román egy főre jutó GDP folyamatosan gyorsabban nőtt mint a magyar. 2010 óta Románia a lengyel mellett már a második régiós állam, amely megelőzi Magyarországot. A magyar gazdaság 2010-ben az uniós átlag 66 százalékán állt, vagyis 12 év alatt 11 százalékpontot nőtt, ugyanezen idő alatt a román fejlettség 25 százalékponttal nőtt, Litvániáé pedig 29 százalékkal, így a balti-állam jelenleg 90 százalékon áll.

A lengyel GDP 2010-ben szintén az uniós átlag 66 százalékán állt, ezzel szemben tavaly már 79 százalékon volt, vagyis 16 százalékpontjával gyorsabban zárkózott fel az uniós átlaghoz mint Magyarország. A jelenlegi trendeket figyelembe véve várható, hogy Horvátország is utolér bennünket. Ennek egyik jele, hogy déli szomszédunk idén januárban már be is vezette az eurót, míg Magyarország jelenleg fényévekre van még a lehetőségtől is. Az euró bevezetése feltehetőleg gyorsítani fogja a horvát gazdaság növekedését.

Az Eurostat adatai szerint míg a lengyel és román gazdaság utolérte a magyart, addig a magyar Portugáliát fogta be, illetve visszaelőzte a szlovák gazdaságot az egy főre jutó GDP-t nézve. Az Eurostat adatai szerint a szlovák GDP 2014-ben az uniós átlag 78 százaléka volt, ma ez csak 67 százalék – vagyis statisztikai adatok szerint durván visszafejlődik, ráadásul évek óta. Ezt más tapasztalatok nem támasztják alá, ezért a szlovák adatot több statisztikus szisztematikus statisztikai hibának tekinti.

Az uniós tagállamok között hatalmas fejlettségi különbségek vannak: az élen Luxemburg állt, ahol az egy főre jutó GDP az uniós átlag 261 százaléka volt, őket az írek követték 234 százalékkal. A magyar gazdaságpolitikusok által folyamatosan utolérni kívánt Ausztria jelenleg az EU-átlag 125 százalékán áll, vagyis a jelenlegi trendeket figyelembe véve 20-25 év lenne szükséges az osztrák GDP utoléréshez. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az MKIK gazdasági évnyitóján arról beszélt, hogy a kormány célja, hogy 2030-ra elérjük az uniós fejlettség 90 százalékát – a mostani trendet figyelembe véve még ez is meglehetősen optimista célkitűzés. A legkevésbé fejlett gazdaság Bulgária az uniós átlag 59 százalékával, majd Szlovákia következik 67 százalékkal. A magyar gazdaság jelenleg ezen két országon kívül már csak Görögországnál, Lettországnál és Horvátországnál fejlettebb, bár ez a két utóbbi ország is hamarosan beelőzheti a magyar gazdaságot az egy főre jutó GDP-t nézve.