P. L.;

Orbán-kormány;államosítás;meddőségi centrum;

2023-03-24 13:17:00

Öt államosított meddőségi centrumot olvasztott be az Orbán-kormány egy hatodikba

Egyelőre nem világosak a szándékok.

Miközben az Orbán-kormány esetenként nagy üzemben játssza át magánkézbe a közvagyont, máskor az államosítást emeli hatványra. Az Mfor szerint öt államosított meddőségi centrumot olvasztottak be egy hatodikba.

A lap úgy tudja, a Dunamenti REK Reprodukciós Központ Kft.-be (korábbi Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet) olvadt be idén év elején a közelmúltban államosított budapesti Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft., a budapesti Sterilitas Egészségügyi Ellátó Kft., a budapesti Várandós Egészségügyi Szolgáltató Kft., a szintén fővárosi Róbert Károly Meddőségi Centrum Kft. és a tapolcai Pannon Reprodukciós Egészségügyi és Szolgáltató Kft. is. A valódi együttműködés kezdetét a lap nyár elejére helyezte.

Az egybeolvadás azt is jelenti, hogy a Dunamenti REK Reprodukciós Központ Kft. megkapta a jelzett meddőségi centrumok saját tőkéjét is, így a jogutód cég a vagyonmérleg-tervezet szerint most már összesen 4 484 473 000 forinttal rendelkezik.

Érdekesség, hogy a jelzett intézmények közül a Dunamenti REK Kft. az egyetlen, amely nem 100, hanem 99 százalékban került állami tulajdonba, a fennmaradó egy százalék pedig a Mentorex Ingatlanhasznosító Kft-é maradt.

Az Mfor kereste az ügyben az Országos Kórházi Főigazgatóságot, azt szerették volna megtudni, mi indokolta a fenti öt államosított meddőségi klinika beolvasztását, továbbá, hogy a Dunamenti REK Reprodukciós Központ tulajdonosi struktúrájában miért maradhattak magánszemélyek. A lap ugyanis azt gyanítja, hogy a folyamatok nem véletlenül zajlanak és jöhetnek még meglepő lépések.

Választ egyelőre nem kaptak.