A hivatalos indok szerint a páciensek maximális biztonsága érdekében.
Az indoklás szerint a szabályozás annak ellenére korlátozza az orvosilag asszisztált reprodukciós eljárásokhoz való hozzáférést, hogy az ilyen szolgáltatások kínálata már eddig is sokkal szűkebb volt, mint más, hasonló méretű tagállamokban.
A magánklinikát éppen a Fidesz-KDNP lehetetlenítette el egy törvénnyel, amely szerint már csak állami meddőségi klinikákon kezelhetők az erre jogosult nők.
A Belügyminisztérium államtitkára azt is közölte, hogy bővül azon gyógyszerek köre, amelyeket 100 százalékos társadalombiztosítási támogatással írhatnak fel a kezelésben résztvevőknek.
Az összeget az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter állapítja meg. Kérdés persze, hogy ez a pénz mennyire van arányban egy működő klinika bezárásával.
Egyelőre nem világosak a szándékok.
Korábban egyházi kívánalom volt a lombikbébiprogram teljes megszüntetése.
Annyi biztos, hogy még január 2-án is ugyanannyit kell fizetni az ilyen gyógyszerekért, mint tavaly.
A központosítást nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítették, így arra a GVH-nak sem kell rábólintania.
Csalás miatt ítélte egy év négy hónap felfüggesztett szabadságvesztésre és 1,8 millió forint pénzbüntetésre az egyik fővárosi kórház meddőségi centrumának korábbi vezetőjét első fokon, nem jogerősen pénteken a Pesti Központi Kerületi Bíróság.