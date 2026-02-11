Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen a meddőségi centrumok államosítása miatt az Európai Bizottság

Az indoklás szerint a szabályozás annak ellenére korlátozza az orvosilag asszisztált reprodukciós eljárásokhoz való hozzáférést, hogy az ilyen szolgáltatások kínálata már eddig is sokkal szűkebb volt, mint más, hasonló méretű tagállamokban.