2023-03-24 19:13:00

Változások jönnek az érettségiben 2024-től, de lesznek, akiknek már idén tavasztól

Az Oktatási Hivatal eldöntötte, hogy megújul a magyar irodalmi feladatsor, változik a felvételi pontszámításokat is, de az igazi matematikafeladatban például előbukkan a magyar futballválogatott már visszavonult korábbi csapatkapitánya is.

Megváltozik az érettségi 2024-ben, és az Oktatási Hivatal már közzé is tette honlapján azokat a mintafeladatokat, amelyekhez hasonlóak jöhetnek majd jövőre – írja az Eduline, kiemelve: azok, akik legkorábban jövőre érettségiznének, de előrehozott vizsgát, illetve azt követően szintemelő, vagy pótló vizsgát szeretnének tenni, már az új vizsgakövetelmények szerint érettségizhetnek idén tavasszal és ősszel is.

Korábban, ahogy arról lapunk is írt, felvetődött, hogy megszűnne a kötelező emelt szintű érettségi, de erről most nincs információ.

Több feladatsor is átalakul a különféle tantárgyaknál, de a legfontosabbak közül jelentős változás lesz a magyarérettségi középszintű feladatainál. Annak része lesz egy irodalmi feladatlap, amelyben alapvetően „műveltségi teszthez” hasonló alapon kérdeznek a diákoktól, szinte bármit: memoriterek, kötelező olvasmányok is előkerülnek. Így a mintaként közölt tesztben Csokonai Vitéz Mihályról készített rajz látható, de nem elég felismerni a költőt, egy szóábra alapján fel kell ismerni egyik versét, sőt emlékezetből le is kell írni annak az első két sorát.

A minta-matematikaérettségibe a magyar futballválogatott került be, amely még a 2021-es labdarugó EB-re készült. A kérdés: „A válogatott keretbe 7 támadó játékost nevezett a szövetségi kapitány, közöttük van Szalai Ádám. Hányféleképpen lehet közülük 3 játékost kiválasztani a következő mérkőzésre, ha Szalai Ádám mindenképpen játszik?”

Megváltozik pontszámítás is: eddig egy 67 százalékos középszintű, valamint egy 67 százalékos emelt szintű érettségiért ugyanannyi pont járt a felvételin, az emelt szintű érettségit elsősorban az 50 többletpontért volt érdemes választani. A jövőben a maximális 500-ból 300 pontot meghatározó érettségi pontok számításakor más súllyal veszik figyelembe a közép- és az emelt szintű érettségit. Így egy 82 százalékos középszintű érettségiért nem 82 pontot kap majd egy felvételiző, hanem csak 55-öt. Egy 82 százalékos emelt szintű érettségi viszont az új rendszerben is 82 pontot ér majd, és egy 100 százalékos középszintű érettségiért maximum 67 felvételi pontot lehet majd kapni.