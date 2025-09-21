A mai világban még inkább, mint a régiben, nemcsak a háborúhoz szükséges pénz, pénz és pénz, hanem a politikához is.
Miközben olvasom a vele készült interjúkat, hallom a hangját. Olyan, mintha itt lenne velünk. Nekünk és hozzánk beszél, elmagyaráz valamit, amit csak ő tud elmagyarázni. Hiába tudom, hogy 2016-ban elbúcsúztunk Esterházy Pétertől (EP), az olvasás élménye azzal lep meg, hogy mégsem halt meg.
Úgy kell beszélni vagy írni az irodalomról, hogy azt mindenki megértse és megszeresse.
Olyan párialétre kényszerül ma az irodalmi értelmiség, hogy illetlenségnek tűnhetne, ha szembesítené önmagát a legfőbb – főleg erkölcsi – kérdésekkel.
Az Oktatási Hivatal eldöntötte, hogy megújul a magyar irodalmi feladatsor, változik a felvételi pontszámítás, de az igazi matematikafeladatban például előbukkan a magyar futballválogatott már visszavonult korábbi csapatkapitánya is.
A NER kultúrkommiszárja unja a „szekértáborosdit” és vitát szeretne.
A NER kultúrkomisszárja szerint egy kis „verekedés” használ az irodalmi életnek.
Az „irodalomkukázós” múzeumigazgató most románokkal, lengyelekkel példálózik, és az állami apanázsért „új dalokat” vár a kortárs íróktól.
A szerkesztőségeknek egy hónapjuk volt benyújtani a pályázatukat.
Miért érdemes Mészöly Miklós műveit olvasni – újra és újra? Mit tudnak a szövegei a humanizmusról és a hatalomról? Hogyan válik a XXI. század elején ismét megkerülhetetlenné a XX. század második felének egyik legnagyobb magyar prózaírója, akit mesterükként tisztelnek az utána jövő írógenerációk? Szolláth Dávid irodalomtörténészt kérdeztük minderről, akinek rendkívül invenciózus és vaskos monográfiája Mészöly Miklósról az író centenáriumára időzítve jelent meg.
Márai verhetetlen a lengyel könyvpiacon – mármint a magyar szerzők közül. A Nobel-díjas Kertész Imre művei már nem elérhetők, Péterfy Gergely Kitömött barbárjának lengyel kiadása pedig még várat magára. A többek között Tóth Krisztina-, Tompa Andrea- és Berg Judit-könyveket fordító, a magyar kultúrát vlogján is közvetítő Anna Butrymot Varsóban értük utol.
Domokos Lászlót, a kulturkampf lelkes harcosát bízta meg Kásler Miklós emberminiszter az elmúlt 60 év magyar irodalmának bemutatásával.
Ritka, de korántsem példátlan, hogy lezártnak hitt életműről kiderül: nyitott. Jobb példát erre keresve sem találhatnánk Márai Sándorénál.
Rodolfo Martinez Sotomayor és Eva Vergara Miamiban élő kubai menekültek, akik a Silueta könyvkiadó vezetőiként úgy döntöttek, magyar szerzőkkel ismertetik meg a nagyszámú spanyol ajkú közösséget Floridában. A házaspár, akik szerzőjük, Ferdinandy György író meghívására tíz napot vendégeskednek a magyar fővárosban, elmesélték, hogyan jutottak el a magyar irodalomhoz.
Réz Pál Széchenyi-díjas irodalomtörténész, a Szépirodalmi Könyvkiadó legendás szerkesztője, a tavaly megszűnt Holmi főszerkesztője felvillant szinte minden fontosabb mozzanatot eseménydús életútjából a Bokáig pezsgőben című memoárkötetben. Mégis amit magáról mond, az soha nem válik kényszeres önértékeléssé, éppen ez a visszafogottság, a diszkréció adja meg a könyv báját. Világos, lényegre törő mondatokkal bepillantást enged a Rákosi-korszak és a Kádár-éra irodalmi kulisszái mögé, de az öregség, a meg nem valósult álmok sem tabuk.
Ady Endre A fehér lótuszok, Pilinszky János Egy arckép alá című művét, valamint egy Szakonyi Károly-részletet kaptak a vizsgázók az emelt szintű magyar írásbeli érettségin – közölte az eduline.hu.
Márai Sándor, Bródy Sándor, Berzsenyi Dániel és Arany János műveire épülnek a hétfői magyar irodalom érettségijének esszékérdései, amelyek közül szabadon választhatnak a diákok – jelentette az Index.