2023-03-24 22:00:00

Megszűnt a döntetlen a vízilabdában a világversenyeken

Az új szabály szerint ha a rendes játékidőben nincs nyertes, egyből büntetők döntenek, amelyek lebonyolítását egyszerűsítették és a pontszámítást is megváltoztatták.

A mérkőzés soha nem érhet véget döntetlennel, legalábbis a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics (WA) által szervezett tornákon – derült ki a Magyar Vízilabda Szövetség honlapján a legújabb szabálymódosításokról közzétett pénteki tájékoztatóból. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mostantól ha egy csoportmeccs az összes, a WA égisze alatt zajló versenysorozatban döntetlenre végződik a rendes játékidőben, büntetők döntenek.

A változtatásokkal együtt jön a 3-2-1-0-ás pontozás is. Új pontrendszer lesz érvényes a világbajnokságon, olimpián és világkupán, beleértve a korosztályos viadalokat is. Ennek alapján a rendes játékidőben elért győzelemért három pont jár, a döntetlen után „egyből következő” büntetőkkel kiharcolt siker két pontot ér, aki így alulmarad a párbajban, az egy pontot kap, míg a normál vesztes továbbra is pont nélkül marad. Az új szabályokat március elején már alkalmazták a világkupa belgrádi – magyar érdekeltség nélküli – csoportjában.

Az esetleges hármas holtversenyekre alkalmazott előírás változatlan marad: a három csapat egymás elleni eredményei alapján megállapítják a minitorna első helyezettjét, a második és a harmadik között pedig már csak a két gárda meccsének eredménye számít. Az új szabályok szerint viszont már nem lehet döntetlen, így valamelyik fél mindenképpen jobban jön ki az összevetésből.

Egyszerűsítették a büntetők lebonyolítását is, így többé nem kell megadni a lövők sorrendjét, és a delegátusoknak nem kell papírokkal rohangászniuk a meccs után. Ezután az edző kijelöli az öt lövőt, aztán megbeszélhetik egymás között, ki ki után jön, akár közben is lehet változtatni. Az ugyan változatlan, hogyha az első öt kör nem dönt, akkor ugyanazok a játékosok állnak fel a folytatásra, akik addig lőttek, de a sorrend itt is lényegtelen.