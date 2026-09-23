„Segítjük a felkészülést”

Ma rendezik meg a Magyar Olimpiai Bizottság és az Országos Sportegészségügyi Intézet szervezésében az első Teljesítménydiagnosztikai Konszenzus Konferenciát. A rendezvény egyik főszervezője, dr. Jákó Péter elmondta, céljuk, hogy az élsportolók felkészülését segítő méréseket azonos metodika alapján végezzék a különböző laborok, mert csak ebben az esetben segíthetik ténylegesen a világversenyeken bizonyító válogatott sportolók felkészülését.