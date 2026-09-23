Átszabja a kormány a nemzetközi sportesemények szervezését és finanszírozását. A rendezés felelőssége a sportági szövetségekhez kerül, megszűnik az NRÜ eddigi hatásköre, az 500 millió forint feletti támogatásokról pedig a kormány dönt. Jövőre négy nagy világversenyt rendeznek Magyarországon.
Az új szabály szerint ha a rendes játékidőben nincs nyertes, egyből büntetők döntenek, amelyek lebonyolítását egyszerűsítették és a pontszámítást is megváltoztatták.
Adófizetői tízmilliárdokat emésztenek fel a Magyarországon rendezett különböző világversenyek, mégsem cél, hogy bármelyik is nyereséges legyen.
Csak „fapados” sporteseményeket lehet nyereségesen megrendezni, Szabados Gábor sportmenedzsment-szakértő szerint az utóhasznosítás megfelelő előkészítése a kulcskérdés.
Ma rendezik meg a Magyar Olimpiai Bizottság és az Országos Sportegészségügyi Intézet szervezésében az első Teljesítménydiagnosztikai Konszenzus Konferenciát. A rendezvény egyik főszervezője, dr. Jákó Péter elmondta, céljuk, hogy az élsportolók felkészülését segítő méréseket azonos metodika alapján végezzék a különböző laborok, mert csak ebben az esetben segíthetik ténylegesen a világversenyeken bizonyító válogatott sportolók felkészülését.
Minden szempontból, így eredményekben, sportdiplomáciailag és gazdaságilag is sikeresnek értékelte a 2013-as esztendőt Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke.