Juhász Dániel;

oktatás;Magyarország;felvételi;népszerűség;középiskola;gimnázium;

2023-03-25 18:46:00

Középiskolai felvételi: a gimnázium a legnépszerűbb, több mint 200 ezer jelentkezést adtak be

Az idén csaknem 96 ezer diák jelentkezett középiskolákba – közölte az Oktatási Hivatal (OH) a Népszava megkeresésére.

A középiskolák kilencedik évfolyamára 82,6 ezer tanuló, a hat évfolyamos gimnáziumokba mintegy 7800, a nyolc évfolyamos gimnáziumokba pedig majdnem 5300 diák jelentkezett.

A jelentkezések számát tekintve idén is a gimnáziumok bizonyultak a legnépszerűbbnek. Összesen 220 491 jelentkezés érkezett ezekbe az intézményekbe. (A jelentkezések száma azért magasabb, mint a felvételizők száma, mert egy diák több intézménybe, többféle képzéstípusra is jelentkezhet.) A második helyen a technikumi képzés áll, ide 163 321 jelentkezés érkezett, a harmadik helyen pedig a szakképző iskolák végeztek 63 223 leadott jelentkezéssel.

A négy-, hat- és nyolcosztályos gimnáziumok annak ellenére is megtartották népszerűségüket, hogy az oktatásirányítás már több intézkedéssel próbálta vonzóbbá tenni a szakképzést a gimnáziumokkal szemben. A technikumokban, szakgimnáziumokban nemcsak érettségit, hanem szakmát is lehet szerezni, ösztöndíjrendszert is létrehoztak a szakképzésben tanuló diákoknak. A központi írásbeli felvételi eredményei nagy szerepet játszanak a gimnáziumi továbbtanulásnál, míg például a technikumoknál az csak opcionális.

A szakgimnáziumokban, technikumokban az indítható osztályok száma is jelentősen emelkedett: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a 2021/2022-es tanévben 7290 volt az osztályok száma a nappali képzésben, ami több mint 400-zal magasabb, mint egy évvel korábban. Ehhez képest a gimnáziumok nappali képzésein 6758 osztály volt ugyanebben az időszakban, ami 180-cal több, mint a 2020/2021-es tanévben. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy jóval zsúfoltabbak voltak a tantermek: egy gimnáziumi osztály átlagos létszáma 28,7 fő volt, míg a technikumokban, szakgimnáziumokban egy osztályra átlagosan 22,8 tanuló jutott.

A KSH adatai szerint a mostani, 2022/2023-as tanévben is többen tanulnak gimnáziumokban, mint szakgimnáziumban vagy technikumban: gimnáziumokban 195 ezren (az összes tanuló 45,6 százaléka), technikumokban és szakgimnáziumokban 166 ezren (38,8 százalék), szakképző iskolákban 60 ezren (14,0 százalék), szakiskolákban és készségfejlesztő iskolákban 6,8 ezren (1,6 százalék) végzik tanulmányaikat.