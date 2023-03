nepszava.hu;

USA;Szlovákia;betiltás;TikTok;

2023-03-24 22:07:00

A szlovák parlamentben is betiltották a TikTokot, az Egyesült Államok törvényt ír a kockázatos kínai alkalmazásról

Egyre több országban döntenek a rövid videók megosztásával népszerűvé váló felület valamilyen korlátozásáról nemzetbiztonsági okokból.

Betiltották a TikTok alkalmazás használatát a szlovák parlamentben; az applikáció már nem érhető el a belső hálózaton, a parlament hivatalának vezetője megtiltotta annak használatát az alkalmazottaknak és a képviselőknek is azt javasolja, hogy ne használják – írja a Napunk pozsonyi székhelyű magyar hírportál, a szlovák Denník N testvérlapja. A lépésről Daniel Guspan parlamenti hivatalvezető levélben értesítette a törvényhozási képviselőket.

Az utóbbi időszakban számos ország hivatalos szervei tettek hasonló lépéseket, elsősorban ugyancsak a törvényhozásokon és a kormányzatokon, hivatalokon belül. Legutóbb az Egyesült Királyságban a közszolgálati BBC-nél is így döntöttek, miután a brit kormány megtiltotta a kínai tulajdonú videómegosztó használatát a kormányzati eszközökön. Hasonló döntést hozott korábban adatvédelmi aggályok miatt az Egyesült Államok, Kanada, az Európai Bizottság és Új-Zéland is.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján ugyan azt közölte a Népszava kérdésére, hogy az Orbán-kormány nem fontolgatja a TikTok kockázatainak vizsgálatát, illetve „egyelőre nincs tervben ilyesmi”, azonban az Egyesült Államokban egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy a TikTok nem csak a kormányzati szervekre, hanem a lakosságra, az emberek személyes adataira is veszélyt jelenthet. A Népszava is beszámolt arról, hogy ezen kockázatok miatt Utah államban a gyerekeknek ezután szülői engedély kell a közösségi média, így az Instagram, a Facebook vagy például a TikTok használatához is. Hasonló intézkedéseket fontolgat négy másik, republikánus vezetésű amerikai állam, Arkansas, Texas, Ohio és Louisiana, ezen kívül a demokrata irányítású New Jersey.

Kevin McCarthy, a washingtoni szövetségi képviselőház republikánus elnöke a Reuters beszámolója szerint pénteken arról nyilatkozott, hogy a törvényhozók „kétpárti törvényt fogadhatnak el a kínai tulajdonú TikTok rövid videóalkalmazással kapcsolatos nemzetbiztonsági aggodalmak kezelésére”. A házelnök „nagyon aggasztónak” nevezte a cég vezérigazgatójának, Sou Zi Csevnek a képviselőházi bizottság előtti több órás meghallgatását, különösen azért mert az Egyesült Államok lakosságának csaknem a fele, több mint 150 millió ember TikTok-felhasználó. – Itt van egy vezérigazgató, aki nem tudja megmondani, hogy Kína kémkedik-e vagy nem kémkedik az alkalmazók adatai után – jellemezte a helyzetet Kevin McCarthy.