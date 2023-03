Emmanuel Macron interjú közben rejtette el a különleges karóráját, kitört a botrány

Á. B.;

2023-03-25 07:30:00

A francia elnök éppen a nyugdíjkorhatár emeléséről beszélt. Gesztusában az Élysée-palota szerint nincsen semmi rendkívüli, de nem csoda, hogy az általános elégedetlenség közepette megtalálták emiatt az elnököt.

Kemény bírálatok érik Emmanuel Macron francia elnököt, miután egy, a nyugdíjkorhatár emeléséről szóló interjú közben levette és elrejtette a csuklóján feszülő karórát – írja a BBC.

Mindez annak fényében kellemetlen az elnöknek, hogy Franciaországban rég nem látott tüntetéshullám vette kezdetét, amiért egy vitatott és vitathatóan elfogadott reformmal 62-ről 64-re emelte a nyugdíjkorhatárt.

Emmanuel Macron még két napja, szerdán adott interjúban vette le magáról a karórát, a gesztusra azonban csak nemrégiben figyeltek fel. A beszélgetés egy pontján a francia elnök az asztal alá tette a karját, amikor pedig újra felemelte, már nem volt látható rajta az órája. Az Élysée-palota közlése szerint csupán annyi történt, hogy az óra nagyon kopogott az asztalon, kritikusai viszont azt vágják a fejéhez, „a gazdagok elnökeként” teljesen elszakadt a valóságtól.

Kisebb vita tört ki akörül is, hogy Emmanuel Macron órája milyen típusú és mennyit ér. Bár napvilágot láttak találgatások, hogy 80 ezer euró (közel 30 millió forintos) időmérő eszközről van szó, hivatala azt közölte, az elnök egy Bell & Ross BR V1-92 típusú órát visel hord immár másfél éve, amelynek az 1660 és 3300 euró (600 ezer és 1,2 millió forint) között mozog. Az ő példányát személyére szabták, címer díszíti.

