MTI-Népszava;

2023-03-24 22:38:00

Hadifoglyok kivégzésével vádolja az ENSZ Oroszországot és Ukrajnát is

A pénteken közzétett jelentés mindkét oldalon elkövetett bűncselekményeket elítélte, leszögezve, hogy az erőszak gyökere Oroszország Ukrajna elleni inváziója.

Az ENSZ azzal vádolta meg pénteken, kijevi sajtótájékoztatóján az ukrán és az orosz hadsereget, hogy számos hadifoglyot önkényesen kivégeztek, illetve foglyokat bántalmaztak. Matilda Bogner, az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának vezetője „mélyen aggasztónak” nevezte, hogy a harcokon kívül önkényesen kivégeztek huszonöt orosz, illetve tizenöt ukrán hadifoglyot.

Matilda Bogner szerint az ENSZ dokumentálta az oroszoknak az ukrán fegyveres erők által történt kivégzését, amelyeket gyakran közvetlenül azután hajtottak végre, hogy elfogták őket a harcmezőn. Az ENSZ-nek öt, Kijev által lefolytatott vizsgálatról van tudomása, amelyekben huszonkét áldozat érintett, de nincs olyan értesülésünk, amely szerint bármilyen eljárás indult volna e bűnök elkövetői ellen. A jelentés mindkét oldalon elkövetett kivégzésekre, erőszakos cselekményekre kitért, hozzátéve, hogy a röviddel a harctéren az orosz katonák által történt elfogásuk után kivégzett tizenöt ukrán katona közül tizenegy esetben a Wagner orosz magánhadsereg zsoldosai voltak az elkövetők. Ugyanakkor az ukrán haderő tagjai halálveszélynek, színlelt kivégzéseknek és nemi erőszaknak tettek ki orosz katonákat.

– Egyes esetekben tisztek hadifoglyokat vertek, és azt mondták nekik, hogy ezt „Bucsáért kapják”, ahol tömegsírokban oroszok által kivégzett ukrán civil áldozatokat találtak nem sokkal a háború kezdete után. Egy orosz hadifogoly arról számolt be, hogy kihallgatása előtt véres fejszét mutattak neki, s azt állította, hogy árammal kínozták meg – sorolta a jelentés, amely az orosz hadsereg kegyetlenkedéseit is számba vette. Ukrán hadifoglyok is kínzásról, orvosi ellátás, ivóvíz, táplálék megtagadásáról, nemi erőszakról késelésről, elektromos sokkolásról csonttörésekről számoltak be.

A jelentés ismertetéséről szóló tudósításban a Sky News kiemelte Matilda Bogner azon állítását, hogy „a civilek és hadifoglyok elleni erőszak gyökere Oroszország Ukrajna elleni inváziója”.