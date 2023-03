nepszava.hu;

Fidesz;ellenzék;kampányfinanszírozás;Kósa Lajos;támogatások;törvényszigorítás;egyéni indítványok;választási szabályok;

2023-03-27 14:23:00

Már készül a Fidesz javaslata, hogy ezután a civilek se kaphassanak külföldről vagy akár magyar cégektől támogatást a választásokra

Kósa Lajos megint dollárbaloldalozott egy jót, majd közölte már a jövő évi EP-, illetve önkormányzati választáson bármely jelölőszervezet csak magyar természetes személyektől fogadhat el bármiféle kampánytámogatást. Közpénzről szó se essék.

Ahogy korábban a demokráciát, illetve a választásokon induló pártok esélyegyenlőségét csorbító fideszes javaslatokat, így az ellenzék anyagi esélyeit, lehetőségeit még tovább szűkítő újabb ötleteket is „egyéni képviselői indítvány formájában” kerülhet a parlament elé a választási törvénymódosítás – derült ki Kósa Lajosnak, a Fidesz alelnökének a kormánypárti Mandinernek adott nyilatkozatából. Aszerint még idén májusig szigorítanak „a kampányok és a választási jelölő szervezetek finanszírozását szabályozó törvényeken”

Kósa Lajos meg is világította, hogy mi célt szolgál majd a javaslat, amelynek részletein „már dolgoznak a frakcióban”: „külföldiek, vállalatok, egyéb külsős szervezetek ne vásárolhassák fel a képviselőket, polgármestereket, frakciókat”. Ez azt jelent szerinte, hogy „ha bármilyen egyesület, párt, vagy egyéb szervezet hivatalosan szeretne jelölő szervezetté válni például a most következő önkormányzati választáson” csak magyar természetes személyektől fogadhat el anyagi vagy egyéb támogatást.

– A dollárbaloldal megmutatta, ez a veszély igenis valós – csapott oda fideszes politikus, aki nem finomkodott, és az ellenzéket „tulajdonképpen intézményesített választási csalásokkal” vádolta meg, hogy úgymond „négymilliárd forintnyi dollárral” akarta megkerülni a szabályokat. Például a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalmat „fedőszervezetnek” nyilvánította, ahova „dollárok gurultak”, és természetesen nem más, mint Soros György is támogatta őket.

Kósa Lajos egy álpéldával mutatott rá, hogyan is fogják leleplezni a szerinte választási csalókat. – Gipsz Jenő az Előre Alsórekettyésért! jelöltjeként újraindul a polgármesteri székért, az egyesület pedig kampányol, falunapot és majálist szervez, amit az önkormányzat mellett a helyi gazdasági szervezetek is támogatnak, akik később a települési beruházások környékén tűnnek fel kivitelezőként. Ha az Előre Alsórekettyésért! egyesület jelölni akar a jövőben bárkit is az önkormányzati választásra, nem fogadhat el támogatást se hazai, se külföldi jogi személytől, vállalattól, egyebektől – mutatott rá a sötétben bujkáló ellenzékiekre a Fidesz vezető politikusa. A kormánypárti lap felidézte, hogy Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban utalt arra, hogy ezek a szabályok már a jövő májusra tervezett európai uniós, illetve önkormányzati választáskor élni fognak.