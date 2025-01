„Az Állami Számvevőszék magatartása évtizedek óta megkérdőjelezhető, alig akad valaki, aki ne a Fidesz eszközét látná benne”

Megint megsuhintotta a választási kőbunkót a Fidesz-KDNP: az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 523 millió forinttal rövidítette meg a 2022-es Összefogáspártokat a héten, és a választási kampányra időzítve további akár 3 milliárddal szűkítheti a mozgásterüket. Vagyis lényegében gúzsba kötheti az ellenzék javát. Az indoklás: a Mindenki Magyarországa Mozgalom külföldről fogadott el kampánypénzeket. Jogorvoslat nincs, ahogy jog is csak mutatóban. Orbán Viktor rezsimje továbbra is vígan fütyörészve bömböltetheti a Megafont, amelynek egyre méltatlanabb üdvöskéi 50 millió forintot hirdettek el a Facebookon Novák Katalin és Varga Judit bukása óta. Az ÁSZ-t és a hibátlan magyar jogállam egyéb szilárd oszlopait a CÖK (Civil Összefogás Fórum) kormánypropagandára elégetett közpénzmilliárdjai sem zavarták soha. Ha valaki, akkor ők aztán biztos nem működnek együtt a Fidesszel, védekeztek, és arcizmuk sem rezzent. Azt is mondták: véleményszabadság. Ami mindinkább addig tart, ameddig a kormánynak kedves a vélemény. Így lesz a megannyi véleményvezérből vezérvélemény. Magyar ugar, kétezerhuszonnégy, böjtelő hava.