2023-03-27 11:46:00

Tavaly lejárt Schadl György végrehajtói megbízása, ehhez képest az engedélye továbbra is megvan

Más végrehajtók engedélyét kisebb fegyelmi vétségekért is felfüggeszthették.

A korrupció miatt letartóztatott Schadl György végrehajtói megbízása bár tavaly év végével lejárt, mégsem vonták meg a működéséhez szükséges engedélyt, miközben más (büntetőügyben nem érintett) végrehajtókat fegyelmi eljárások eredményére vagy a jogi diploma határidőre történő megszerzésének hiányára hivatkozva eltávolítottak pozícióikból - derül ki az rtl.hu cikkéből.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) közlése szerint az országban mintegy kétszáz végrehajtó működik, közülük nyolcvannak 2022-ben lejárt a hét évre szóló, 2015-ben kezdődött megbízása, így jelezniük kellett, ha folytatni szeretnék a tevékenységüket. Az érintettek között volt Schadl György is, az ő engedélyét azonban letartóztatása ellenére sem vonták be, jelenleg is szerepel a végrehajtók névjegyzékében.

A lap szerint a törvények értelmében két dolog történhetett: vagy egyszerűen meghosszabbították a vádlottak padján helyet foglaló MBVK-elnök működési engedélyét, vagy valaki fegyelmi eljárást indított Schadl György ellen, és amíg az véget nem ér, felfüggesztették a hosszabbításról szóló döntést. A hosszabbítási kérelmekről egyébként a Biró Marcell vezette felügyeleti hatóság dönt. Utóbbi esetében az engedély visszavonásáról várhatóan még évekig nem születik döntés, a fegyelmi eljárást ugyanis csak akkor lehet majd lezárni, ha a büntetőeljárás is véget ér, vagyis Schadl ebben az esetben évekig úgy szerepelhet a névjegyzékben, hogy közben börtönben van. Azt, hogy indult-e fegyelmi eljárás Schadl György ellen, sem az MBVK, sem a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága nem árulta el, adatvédelmi okokra hivatkozva. Tevékenységét mindenesetre felfüggesztették, vagyis végrehajtói munkát átmenetileg nem végezhet, de az engedélye megmaradt.

Az rtl.hu értesülései szerint Schadl György megbizatásának meghosszabbodása ugyanakkor nagy felháborodást váltott ki, más végrehajtóktól ugyanis kettőnél több fegyelmi büntetés, vagy legalább egy írásbeli megrovás esetén már bevonhatták az engedélyt, míg a jogszabály és a hatóság szerint megalapozott gyanú, illetve vád alapján folyamatban lévő büntetőper esetén folytatható a munka. Tótszegi Tibor, az egyik, engedélyétől megfosztott végrehajtó állítása szerint ráadásul apróbb hibákba is belekötöttek annak idején, ellene például 2015-ben és 2016-ban egyebek között azért indítottak fegyelmi eljárásokat, mert nem megfelelően használta a végrehajtók elektronikus rendszerét, az Egységes Végrehajtási Ügyviteli Rendszert (EVÜR). A lap megjegyzi, hogy az elektronikus rendszer hibáira egyébként más végrehajtóktól is sok panasz érkezett. Más végrehajtók pedig feljelentést is tettek arra hivatkozva, hogy a vizsgálatok elfogultak voltak, vagy hogy az esetleges vétségek az EVÜR rossz működéséből adódtak.