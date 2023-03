P. L.;

Európai Unió;Orbán-kormány;bevándorlás;Orbán Viktor;vétó;nemek közötti egyenlőség;

2023-03-27 13:53:00

Nagyon zavarja Orbán Viktort a nemek közötti egyenlőség, úgyhogy még a bevándorlók számának csökkentését célzó uniós megállapodást is megvétózza inkább

Csak akkor fogadja el a 79 fejlődő országgal kötött megállapodást az Orbán-kormány, ha átszövegezik a dokumentumot.

Az Európai Unió területén tartózkodó bevándorlók számát próbálná korlátozni az a 79 fejlődő országgal kötött megállapodás, amelynek elfogadásába ismét Orbán Viktornak sikerült belepiszkítania a Financial Times beszámolója szerint.

A megállapodás az EU-ból kitoloncolt bevándorlókról rendelkezik, akik nem teljesítették a menedékjog megszerzésének feltételeit. Erre egyebek között azért is nagy szükség lenne, mert bár évente több mint 300 ezer embert utasítanak ki az Unió területéről, csak egyötödük távozik az EU területéről ténylegesen.

Ehhez képest a migráció elviekben lángpallosú ellenfele, Orbán Viktor egymaga akasztja meg az egész folyamatot, miután egy anonimitást kérő uniós tisztviselő szerint a magyar miniszterelnök kifogásolta a dokumentum nemi egyenlőségre vonatkozó rendelkezéseit. Az Afrikai, Karib-tengeri és Csendes-óceáni Államok Szervezetének (OACPS) 79 országával fennálló kapcsolatokat szabályozó szerződés ugyanis gyakran hivatkozik az esélyegyenlőségre és a diszkrimináció elleni küzdelemre.

A kifogásolt dokumentumban egyebek között ez áll:

Orbán Balázs, Orbán Viktor politikai igazgatója a Financial Times-nak le is szögezte, hogy a kormány csak akkor fogadja el a cotonoui megállapodás frissítését, ha a dokumentumot átírják. Uniós tisztviselők szerint az Orbán-kormány azt a rendelkezést is ellenzi, amely a legális bevándorlás törvényi kereteit rögzítené.

Márpedig mivel a megállapodás tehát egy meglévő szerződést aktualizál, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök szerint létfontosságú lenne az elfogadása. Az egyezmény jelenlegi formája pedig júniusban lejár, így ha addig nem hagyják jóvá az új szerződést, gyakorlatilag „jogi vákuum” keletkezik.